Câu chuyện về nữ điều dưỡng này đang được quan tâm trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Cộng đồng mạng chưa hết bất ngờ vì quãng đường cô chạy ở tuần thai thứ 34 thì lại ngỡ ngàng khi biết hành động này được chồng cô ủng hộ.

Đầu tháng 11, Deirdre Keane, 38 tuổi, xuất hiện tại vạch xuất phát New York City Marathon trong tình trạng bụng bầu đã khá lớn. Khi ấy, nữ điều dưỡng sống tại New York (Mỹ) đang mang thai 34 tuần.

Con số 42,2 km mà cô chinh phục không phải quãng đường dành cho những người thiếu kinh nghiệm chạy bộ. Nhưng Keane không chỉ tham gia mà còn cán đích sau 4 giờ 6 phút 55 giây. Đáng kinh ngạc hơn, đây đã là cuộc thi marathon thứ 7 cô hoàn thành kể từ khi mang thai.

Người phụ nữ mang thai 34 tuần vẫn chạy marathon gần 43km

Đằng sau quyết định táo bạo ấy có một câu chuyện gia đình khá đặc biệt. Theo Associated Press (AP), chồng Keane là Brian ban đầu không hề hào hứng với kế hoạch của vợ. Mặc dù trước khi mang thai, Keane đã chạy marathon đến "quen chân" và tham gia nhiều cuộc thi lớn, anh vẫn lo lắng bởi cả hai đều chưa hiểu rõ những giới hạn thể chất của phụ nữ trong thai kỳ và những rủi ro có thể xảy ra khi chạy đường dài.

Keane cũng thừa nhận cô khá hồi hộp khi trao đổi với bác sĩ sản khoa về dự định tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ đánh giá và đồng ý, hai vợ chồng quyết định không vội vàng từ bỏ mục tiêu mà sẽ cân nhắc từng cuộc thi.

"Điều kiện đặt ra là Keane không được cố chạy theo thành tích cũ, phải ăn uống đầy đủ, bổ sung nước và sẵn sàng chuyển sang đi bộ nếu cơ thể không đáp ứng", người chồng kể lại.

Vợ chồng Keane vô cùng hạnh phúc khi biết tin có em bé

Từ chỗ hoài nghi, Brian dần trở thành người ủng hộ vợ. Trong giải New York, anh xuất hiện ở nhiều điểm dọc đường chạy để tiếp nước, trong khi bạn bè cũng có mặt cổ vũ. Thậm chí, khi đường đua đi qua gần bệnh viện Weill Cornell, nơi Keane dự định sinh con thì cả nhóm còn đùa rằng cô có thể bất ngờ rẽ vào bệnh viện để sinh em bé ngay trên đường chạy!

Nhưng chuyện khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là New York chỉ là một trong số những thử thách mà Keane đặt ra. Trước khi biết mình có em bé, Keane đã lên kế hoạch biến năm 2026 thành khoảng thời gian chinh phục những thử thách thể thao lớn nhất đời. Cô đăng ký tới 11 sự kiện, gồm 7 giải World Marathon Majors danh tiếng, một giải marathon địa hình ở Ireland, hai cuộc thi siêu marathon và một giải Ironman. Cô đã có hơn 60 cuộc thi marathon trong hồ sơ thành tích, nên đây không phải thử thách dành cho một người mới tập chạy.

Sau khi tham gia Tokyo Marathon vào tháng 3, Keane tiếp tục chạy Boston và London vào tháng 4. Cô nhận thấy mình chạy chậm hơn bình thường, cơ thể cũng có những thay đổi khác lạ. Một lần thử thai sau đó cho kết quả có tin vui. Keane quyết định bỏ cuộc thi Ironman và một giải siêu marathon còn lại, nhưng vẫn muốn hoàn thành mục tiêu chạy đủ 7 giải World Marathon Majors trong năm. Cô tiếp tục tham gia các giải marathon khi mang thai, trong đó có Sydney ở tuần thứ 25, Berlin ở tuần thứ 29, Chicago ở tuần thứ 31 và cuối cùng là New York ở tuần thứ 34.

Keane giành chiến thắng trong giải chạy marathon năm 2023

Đáng chú ý, khả năng chạy bộ và sức bền của Keane không phải tự nhiên mà có. Năm 2023, cô từng hoàn thành World Marathon Challenge, thử thách chạy 7 đường đua marathon trên 7 châu lục chỉ trong 7 ngày. Cô thậm chí là người phụ nữ hoàn thành nhanh nhất cuộc thi năm đó.

Động lực đến với chạy bộ của Keane cũng bắt nguồn từ một câu chuyện gia đình. Cha cô từng là người yêu thích marathon nhưng qua đời vì ung thư da khi cô mới 13 tuổi. Một ngày trước khi lên bàn phẫu thuật, ông vẫn còn tham, gia 1 cuộc thi marathon nghiệp du và cho biết mình hạnh phúc vì điều đó. Khi học đại học, Keane quyết định chạy marathon để tưởng nhớ cha, rồi dần biến môn thể thao này thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Chạy bộ khi mang thai: Không phải ai cũng có thể làm như Keane!

Khi câu chuyện của Keane trở nên viral, cũng có nhiều điều đáng phải lo lắng. Rất nhiều cộng động mạng đạt ra câu hỏi: Phụ nữ mang thai có nên tiếp tục chạy bộ?

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG), vận động thể chất nhìn chung có lợi và an toàn với phần lớn phụ nữ có thai kỳ khỏe mạnh. Duy trì hoạt động phù hợp giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giấc ngủ, tâm trạng, đồng thời giảm nguy cơ tiểu đường thai kỳ và một số biến chứng sản khoa. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở loại hình vận động và cường độ cùng thể trạng mỗi thai phụ.

Keane không phải "gà mờ" trong các giải đua marathon

Ví dụ trong trường hợp của Keane, cần phân biệt chạy bộ thông thường với chạy marathon. Hoạt động sức bền kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mất nước, quá nóng, kiệt sức và chấn thương. Khi thai lớn, trọng tâm cơ thể thay đổi, các khớp và dây chằng cũng chịu áp lực nhiều hơn.

Những phụ nữ đã chạy bộ thường xuyên trước khi mang thai có thể được phép duy trì hoạt động nếu sức khỏe phù hợp. Nhưng người chưa từng tập luyện không nên đột ngột bắt đầu chạy cường độ cao, càng không nên lấy thành tích của người khác làm mục tiêu.

Đặc biệt, phụ nữ muốn tiếp tục tập luyện cường độ cao cần được bác sĩ sản khoa đánh giá riêng, bởi tình trạng thai kỳ, tiền sử sức khỏe và khả năng đáp ứng vận động ở mỗi người hoàn toàn khác nhau. Nếu xuất hiện đau bụng, ra máu âm đạo, chóng mặt, đau ngực, khó thở bất thường, rò rỉ nước ối hoặc các cơn co thắt đau đớn, thai phụ cần dừng tập và liên hệ nhân viên y tế.

Không phải phụ nữ mang thai nào cũng nên chạy bộ, nhất là chạy đường dài với áp lực cao như Keane

Deirdre Keane có thể hoàn thành 7 cuộc thi marathon trong thai kỳ nhờ nền tảng thể lực được xây dựng qua nhiều năm, sự hiểu biết về cơ thể khi là một nữ điều dưỡng và sự theo dõi của bác sĩ. Đó là một câu chuyện đặc biệt về sức bền, nhưng không phải thử thách mà mọi bà bầu nên học theo.

Phụ nữ mang thai có rất nhiều lựa chọn vận động khác vẫn tốt và an toàn hơn trong thai kỳ. Có thể kể đến như đi bộ nhanh chậm đan xen, yoga bầu, bơi lội hoặc đạp xe tại chỗ với thời lượng khoảng 150 phút mỗi tuần, chia đều 30 phút mỗi ngày trong 5 ngày. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu có thai kỳ nguy cơ cao như dọa sảy thai, nhau tiền đạo hay tăng huyết áp thai kỳ, việc vận động cần hạn chế tối đa và chỉ thực hiện khi có chỉ định cụ thể từ bác sĩ.

Nguồn và ảnh: Associated Press, The Independent.