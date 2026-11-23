Cụ ông 74 tuổi mắc bệnh sa sút trí tuệ Alzheimer đã mất tích nhiều ngày trong rừng mưa Amazon ở Brazil.

Hãng tin AFP ngày 23/11 đưa tin một ông lão (74 tuổi), mắc bệnh sa sút trí tuệ Alzheimer, đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy còn sống sau 11 ngày mất tích trong rừng mưa Amazon ở Brazil.

Theo truyền thông địa phương, cụ ông bị lạc là Ferreira dos Santos, một thợ khai thác khoáng sản thủ công đã nghỉ việc.

Theo các bài đăng trên mạng xã hội của một nhóm kiểm lâm và thành viên đội cứu hộ, ông Santos được tìm thấy vào ngày 20/11, cách nơi ông mất tích khoảng 10 km. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy người đàn ông 74 tuổi ngồi trong tình trạng chỉ mặc đồ lót, vẻ mặt mất phương hướng.

Trong khi đó, một video do trang tin g1 đăng tải ghi lại cảnh nhiều người khiêng ông cụ ra khỏi rừng bằng chiếc cáng tự chế.

Rừng Amazon. (Ảnh: Reuters).

Trong thời gian mất tích, ông sống sót nhờ trái cây hoang dã và ngủ trên những chiếc giường làm từ lá cây, theo lực lượng cứu hộ và truyền thông địa phương.

Với vốn hiểu biết về rừng nhiệt đới, ông đã tìm được trái cây từ cây buriti, một loài cọ phổ biến ở Amazon, để duy trì sự sống.

Nhân viên kiểm lâm Nerivan da Silva nói với trang tin g1 rằng lực lượng tìm kiếm còn phát hiện những chiếc giường ông tự làm bằng lá cọ acai và các dấu chân cho thấy ông đã đi vòng quanh trong rừng.

Trước khi được tìm thấy, gia đình ông đã trải qua nhiều ngày lo lắng và kêu gọi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm.

Đáng chú ý, vào ngày thứ 9 kể từ khi ông mất tích, cháu gái ông là Sara Montes đã đăng video lên Instagram, khẩn thiết đề nghị lực lượng cứu hỏa không từ bỏ việc tìm kiếm. Cô cũng cho biết gia đình dự định tạm dừng cuộc tìm kiếm vào ngày 22/11.

Trong những khu rừng nhiệt đới rậm rạp như khu vực lực lượng cứu hộ tìm kiếm, thảm thực vật dày đặc có thể khiến tầm nhìn bị hạn chế, chỉ còn vài mét.

Tính đến sáng 22/11, ông Ferreira dos Santos vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.