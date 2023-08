Nữ diễn viên không thể ra mắt với SNSD vì... quá đẹp, cuối cùng về chung "nhà" với Hyun Bin

Năm 2007, nhóm nhạc nữ SNSD ra mắt và ngay lập tức khiến cả châu Á phải chú ý. Đến giờ, SNSD vẫn được gọi là nhóm nhạc nữ quốc dân, danh tiếng duy trì ổn định dù không ít girlgroup khác "đại náo" Kpop. SNSD có đội hình 9 thành viên bao gồm cả cựu thành viên Jessica, tuy nhiên trước đó nhóm nhạc này suýt nữa đã có thể ra mắt với con số 10 thành viên.

Ít ai biết được rằng, 1 nữ diễn viên đình đám từng suýt trở thành 1 "mẩu" của SNSD và còn nằm trong đội hình dự định được ra mắt, tuy nhiên sau cùng mỹ nhân này đã bỏ lỡ cơ hội vì... quá đẹp. Thành viên hụt nổi tiếng của SNSD chính là Lee Yeon Hee - nữ thần nhan sắc trong lứa diễn viên hoạt động dưới trướng SM Entertainment.

Lee Yeon Hee suýt nữa ra mắt trong đội hình...

... nhóm nhạc nữ quốc dân SNSD

Mới đây, Lee Yeon Hee đã xuất hiện với tư cách khách mời trong video mới của Yuri (SNSD). Bất ngờ thay, nữ diễn viên họ Lee và Yuri thể hiện tình bạn vô cùng thân thiết, đồng thời kể lại câu chuyện năm xưa hồi chuẩn bị ra mắt. Đáng chú ý tại đây, Lee Yeon Hee bất ngờ hé lộ lý do không thể debut cùng SNSD.

"Em nhớ rằng có 1 huyền thoại về chị Yeon Hee. Lý do thật sự khiến chị không thể ra mắt cùng SNSD", Yuri mở đầu câu chuyện. "Hoá ra lý do là vì chị Yeon Hee đứng 1 mình thôi cũng quá đẹp rồi. Thật sự đấy. Ở SM Entertainment có 1 truyền thuyết như thế về chị. Mọi người còn nói rằng nếu xếp vào đội hình toàn mỹ nhân đồng đều về nhan sắc, chị ấy có thể chiếm hết sạch spotlight", nàng ngọc trai đen hé lộ luôn nguyên nhân ít ai biết.

Lee Yeon Hee sở hữu gương mặt xinh xắn như búp bê, khí chất nhẹ nhàng và thanh tao. Đây cũng là nữ diễn viên có được vẻ đẹp đậm chất Hoa hậu nhất trong làng điện ảnh Hàn

Ngay từ khi mới ra mắt cho đến nay, Lee Yeon Hee vẫn luôn giữ vững vị thế trong hàng nữ thần nhan sắc trên màn ảnh xứ củ sâm

SM Entertainment quyết định không cho Lee Yeon Hee debut với đội hình SNSD vì sợ vẻ đẹp của nữ diễn viên lấn át các thành viên khác

Tuy không thể ra mắt cùng nhóm nhạc, Lee Yeon Hee và Yuri vẫn giữ tình bạn thân thiết nhiều năm qua

Nữ diễn viên Lee Yeon Hee sinh năm 1988. Năm 2002, Yeon Hee ký hợp đồng với SM sau khi chiến thắng cuộc thi SM Entertainment Best Youth. Tại cuộc thi này, nữ minh tinh đã thể hiện khả năng diễn xuất khi trình diễn 1 bản độc thoại và khoe giọng hát trên nền ca khúc Until the End of the World. Gia nhập đế chế giải trí đình đám, mỹ nhân này được đào tạo cả kỹ năng diễn xuất, hát và nhảy để ra mắt trong đội hình nhóm nhạc nữ - được cho là SNSD.

Chưa hết, Lee Yeon Hee còn được SM chọn để đóng chính trong các MV của các nghệ sĩ đình đám cùng công ty như DBSK, Moon Hee Jun, Kangta, Shinhwa hay Fly to the Sky, thậm chí vượt mặt 2 mỹ nhân nổi tiếng thời đó Kim Bomi (M.I.L.K.) và Lee Jiyeon để trở thành "nữ thần đóng MV của nhà SM". Dù không thể ra mắt trong đội hình SNSD, Lee Yeon Hee vẫn phát triển khá tốt với tư cách diễn viên, trở nên nổi tiếng trong loạt tác phẩm như East of Eden (2008), Miss Korea (2013), Detective K: Secret of the Lost Island (2015). Tuy nhiên nhiều năm qua, cô vẫn bị gọi là "bình hoa di động" của ông lớn SM vì kỹ năng diễn xuất hạn chế, nhan sắc làm lu mờ tài năng.

Dù đẹp, Lee Yeon Hee vẫn hứng chịu chỉ trích nhiều năm vì kỹ năng diễn xuất hạn chế

Bên cạnh lý do lỡ hẹn với SNSD, Yuri còn hé lộ vị trí Lee Yeon Hee vốn đã có thể đảm nhận nếu ra mắt trong đội hình nhóm: "Chị à, em nghĩ là chị đã có thể đảm nhận vai trò thủ lĩnh của nhóm đấy". Lee Yeon Hee đáp lại đầy hài hước: "Nếu chị gia nhập nhóm và trở thành thủ lĩnh, chắc chị không thân thiết được với bọn em như bây giờ đây hahaha". Được biết, không chỉ Yuri, nữ diễn viên họ Lee vẫn giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết với các thành viên khác của "nhóm nhạc nữ quốc dân" SNSD.

Trước đây khi nói về lý do không thể thành 1 "mẩu" SNSD, Lee Yeon Hee thừa nhận bản thân còn thiết sót quá nhiều so với các thành viên. Nữ diễn viên tin rằng đây mới chính là lý do khiến cô bỏ lỡ cơ hội. Năm 2020, Lee Yeon Hee đã chính thức rời SM Entertainment sau nhiều năm gắn bó và gia nhập công ty giải trí VAST Entertainment - công ty quản lý loạt diễn viên nổi tiếng, về chung "nhà" với tài tử Hyun Bin. Lee Yeon Hee và Hyun Bin từng nên duyên màn ảnh trong bộ phim A Millionaire's First Love vào năm 2006.

Lee Yeon Hee về chung công ty với đàn anh Hyun Bin sau 14 năm kể từ màn hợp tác chung trong bộ phim A Millionaire's First Love

Nguồn: Koreaboo