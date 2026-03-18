Nữ công nhân gặp biến cố bất ngờ sau khi trúng số độc đắc

Cuộc đời của Amanda Clarke , một phụ nữ 38 tuổi sống tại bang Ohio (Mỹ), từng khiến nhiều người mơ ước. Trước khi nổi tiếng vì trúng số, Amanda chỉ là nhân viên phục vụ trong một quán ăn nhỏ ven đường, sống cùng chồng và hai con trong căn nhà thuê chật chội.

Thu nhập ít ỏi khiến gia đình cô thường xuyên phải tính toán từng khoản chi. Nhưng mọi thứ thay đổi chỉ sau một buổi tối mùa hè cách đây hơn một thập kỷ.

Hôm đó, trên đường tan ca, Amanda ghé vào một cửa hàng tiện lợi và mua tấm vé số theo thói quen. Cô gần như không kỳ vọng điều gì, bởi trước đó đã nhiều lần thử vận may nhưng đều không trúng.

Thế nhưng, sáng hôm sau, khi kiểm tra kết quả, Amanda sững sờ: tấm vé nhỏ bé trong tay đã mang lại giải độc đắc trị giá hơn 10 triệu USD .

Tin tức lan nhanh trong khu phố. Người phụ nữ từng phải làm việc đến khuya để trang trải cuộc sống bỗng chốc trở thành triệu phú. Amanda và gia đình chuyển sang sống trong một căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô. Cô mua hai chiếc xe sang, thường xuyên đi du lịch nước ngoài và bắt đầu chi tiền cho những món đồ mà trước đây cô chỉ nhìn thấy trên quảng cáo.

Không chỉ vậy, Amanda còn tỏ ra rất hào phóng với những người xung quanh. Cô giúp họ hàng trả nợ, tài trợ cho một số người bạn mở cửa hàng nhỏ, thậm chí sẵn sàng cho vay những khoản tiền lớn mà không cần giấy tờ.

Những năm đầu tiên, Amanda được xem như “người may mắn nhất khu phố”. Nhưng ít ai biết, đằng sau cuộc sống xa hoa ấy là những rạn nứt âm thầm.

Khi tiền bạc trở nên dư dả, các mối quan hệ của Amanda cũng thay đổi. Những lời đề nghị hợp tác đầu tư liên tục xuất hiện. Một người quen giới thiệu cho cô cơ hội góp vốn vào một dự án kinh doanh “đảm bảo sinh lời cao”. Tin tưởng, Amanda rót vào đó hàng triệu USD.

Dự án nhanh chóng sụp đổ. Người đứng ra điều hành biến mất, để lại khoản tiền không thể thu hồi.

Cú sốc đầu tiên chưa kịp nguôi ngoai thì Amanda lại tiếp tục đối mặt với hàng loạt rắc rối tài chính khác. Một số người bạn từng vay tiền bỗng dưng mất liên lạc. Nhiều khoản đầu tư thiếu hiểu biết khiến tài sản của cô hao hụt nhanh chóng.

Chỉ trong vài năm, số tiền từng giúp cô đổi đời đã giảm đi đáng kể. Áp lực tài chính bắt đầu ảnh hưởng đến gia đình. Chồng Amanda cho rằng cô quá dễ tin người và tiêu xài thiếu kiểm soát. Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, cuối cùng dẫn đến quyết định ly hôn.

Sau khi chia tài sản và trả các khoản nợ phát sinh, Amanda gần như không còn bao nhiêu tiền.

Tưởng chừng đó đã là điểm dừng của bi kịch, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Trong quá trình điều tra một vụ lừa đảo tài chính liên quan đến dự án mà Amanda từng góp vốn, cơ quan chức năng xác định một số giao dịch do cô đứng tên có dấu hiệu vi phạm quy định về tài chính. Dù không phải chủ mưu, Amanda vẫn bị cuốn vào vòng lao lý và phải chấp hành án tù vài năm.

Khoảng thời gian sau song sắt khiến người phụ nữ từng là triệu phú suy sụp hoàn toàn. Khi được trả tự do, Amanda trở về với cuộc sống gần như bắt đầu lại từ con số 0. Căn biệt thự đã bị bán từ lâu, những chiếc xe sang cũng không còn. Hai con của cô sống với cha. Bạn bè từng vây quanh ngày trúng số cũng dần biến mất.

Amanda thuê một căn phòng nhỏ và làm công việc thời vụ để trang trải cuộc sống. Những người từng quen biết cho biết cô sống khá lặng lẽ và ít khi nhắc lại quá khứ.

Không lâu sau đó, Amanda được phát hiện qua đời trong căn phòng thuê. Theo những người thân còn liên lạc, thời gian dài chịu áp lực tâm lý, cộng thêm những biến cố liên tiếp đã khiến sức khỏe của cô suy giảm nghiêm trọng.

Câu chuyện của Amanda Clarke nhanh chóng được nhiều người nhắc lại như một bài học cay đắng về cách quản lý tiền bạc và cuộc sống sau khi bất ngờ trở nên giàu có.

Tấm vé số từng mang lại giấc mơ đổi đời cho Amanda, nhưng cuối cùng lại trở thành khởi đầu của chuỗi biến cố không ai ngờ tới.

Đối với nhiều người, câu chuyện ấy vẫn là lời nhắc nhở rằng may mắn có thể đến bất ngờ, nhưng để giữ được hạnh phúc và sự ổn định lâu dài lại là một hành trình hoàn toàn khác.