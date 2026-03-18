Người đàn ông đầu tiên mang thai và sinh con thành công trên thế giới

Câu chuyện về Thomas Beatie không chỉ là một hiện tượng lạ lẫm trên mặt báo mà còn là một bản hùng ca về khát khao làm cha mẹ, vượt qua những định kiến khắt khe nhất của xã hội và những rào cản tưởng chừng không thể vượt qua của y học hiện đại. Bức ảnh người đàn ông để râu quai nón sở hữu chiếc bụng bầu vượt mặt vào năm 2008 đã thực sự tạo ra một cơn địa chấn truyền thông toàn cầu.

Quyết định giữ lại "mầm sống" giữa quá trình chuyển giới

Sinh năm 1974 tại Hawaii với tên gọi Tracy Lagondino, ngay từ nhỏ, Thomas đã nhận ra tâm hồn mình không thuộc về thân thể nữ giới. Dù từng tham gia các cuộc thi nhan sắc khi còn trẻ, nhưng khát khao được sống đúng với bản dạng giới luôn thôi thúc anh. Năm 2002, Thomas bắt đầu hành trình chuyển giới để trở thành đàn ông. Anh thực hiện phẫu thuật cắt bỏ ngực và sử dụng hormone testosterone để thay đổi ngoại hình.

Tuy nhiên, một quyết định mang tính lịch sử đã được đưa ra: Thomas chọn giữ lại tử cung. Anh chia sẻ rằng việc trở thành đàn ông không đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền được có con. Khi kết hôn với Nancy - một người phụ nữ đã cắt bỏ tử cung và không thể mang thai - Thomas đã quyết định rằng chính anh sẽ là người thực hiện thiên chức này cho gia đình mình.

Hành trình mang thai đầy gian nan và sự ghẻ lạnh của dư luận

Để có thể mang thai, Thomas phải ngừng sử dụng hormone nam giới để chu kỳ kinh nguyệt quay trở lại. Anh thực hiện thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng hiến tặng. Tuy nhiên, hành trình này không hề trải đầy hoa hồng. Anh từng bị sảy thai và phải đối mặt với vô vàn sự kỳ thị từ chính những nhân viên y tế. Nhiều bác sĩ đã từ chối chăm sóc cho anh vì những lý do tôn giáo hoặc đơn giản là họ cảm thấy không thoải mái với một "người đàn ông mang bầu".

Vượt qua tất cả, vào ngày 29 tháng 6 năm 2008, Thomas Beatie đã hạ sinh bé gái Susan khỏe mạnh bằng phương pháp sinh thường. Khoảnh khắc đó đã đi vào lịch sử y khoa và pháp lý. Sách Kỷ lục Guinness thế giới đã chính thức ghi danh anh là "Người đàn ông mang bầu đầu tiên trên thế giới". Sau Susan, Thomas tiếp tục mang thai và sinh thêm hai người con trai là Austin (2009) và Jensen (2010), nâng tổng số con anh tự mình hạ sinh lên con số 3.

Cuộc chiến pháp lý và bi kịch gia đình sau ánh hào quang

Dù hạnh phúc với các con, nhưng đời sống hôn nhân của Thomas lại gặp nhiều sóng gió. Năm 2012, anh và người vợ đầu Nancy quyết định ly hôn. Đây là lúc bi kịch thực sự bắt đầu khi tòa án tại bang Arizona từ chối công nhận cuộc hôn nhân của họ. Thẩm phán cho rằng vì Thomas đã sinh con nên anh vẫn bị coi là "nữ giới" theo luật bang, dẫn đến việc cuộc hôn nhân của họ bị coi là hôn nhân đồng giới - vốn chưa hợp pháp tại Arizona vào thời điểm đó.

Thomas đã phải trải qua một cuộc chiến pháp lý kéo dài và tiêu tốn nhiều tiền bạc để chứng minh mình là đàn ông và có quyền ly hôn một cách hợp pháp. Cuối cùng, tòa phúc thẩm đã lật ngược phán quyết cũ, công nhận Thomas là nam giới và cho phép anh hoàn tất thủ tục ly hôn, đồng thời giữ quyền nuôi dưỡng các con.

Cuộc sống hiện tại bên gia đình mới và sứ mệnh truyền cảm hứng

Sau những giông bão, Thomas Beatie đã tìm thấy bến đỗ bình yên bên người vợ thứ hai là Amber Nichols, một giáo viên tại trường học của các con anh. Hai người kết hôn vào năm 2016 trong một buổi lễ ấm áp. Điều thú vị là lần này, Amber chính là người mang thai và sinh cho Thomas thêm một cậu con trai nhỏ vào năm 2018.

Hiện tại ở tuổi ngoài 50, Thomas Beatie không còn xuất hiện quá nhiều trên truyền thông với những hình ảnh gây sốc. Anh tập trung vào công việc của một diễn giả và nhà hoạt động xã hội. Anh dành phần lớn thời gian để bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng người chuyển giới và giáo dục mọi người về sự đa dạng của các mô hình gia đình hiện đại.

Câu chuyện của Thomas Beatie là minh chứng rõ nhất cho việc giới tính không định nghĩa khả năng yêu thương hay thiên chức làm cha mẹ. Anh đã mở đường cho rất nhiều người chuyển giới nam khác trên thế giới, bao gồm cả ở Việt Nam, tự tin thực hiện ước mơ có con của riêng mình.