"NTK của các Hoa hậu" đón tin vui ở tuổi 40

Nhắc đến Lê Thanh Hòa (SN 1985), nhiều người sẽ nhớ ngay đến danh xưng “NTK của các Hoa hậu”, người đứng sau hàng loạt bộ sưu tập lộng lẫy gắn liền với những gương mặt đình đám của showbiz Việt. Ở tuổi 40, khi đã khẳng định vị thế trong làng thời trang Việt, anh lại khiến công chúng bất ngờ với một cột mốc mới khi chính thức trở thành Tân Thạc sĩ.

Ngày 17/8/2025, Lễ Tốt nghiệp Đại học, Cao học năm 2025 của Đại học Văn Lang, NTK Lê Thanh Hòa xuất hiện rạng rỡ với lễ phục Thạc sĩ. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến cộng đồng trầm trồ.

NTK Lê Thanh Hòa "flex" thành tích đáng tự hào của mình

NTK Lê Thanh Hòa gây bất ngờ khi chính thức trở thành Tân Thạc sĩ.

Được biết, trước đó ngày 10/01/2025, anh đã bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp bậc Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng tại trường Đại học Văn Lang với bộ sưu tập mang tên Golden Heritage. Bộ sưu tập gồm 12 thiết kế, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp vàng son của văn hóa Champa, mang đến một màn trình diễn giàu cảm xúc. Không chỉ dừng ở tính nghệ thuật, Golden Heritage còn được nhận xét có sự kết nối sâu sắc giữa tri thức và sáng tạo, giúp anh đạt kết quả Thủ khoa đầu ra bậc Thạc sĩ.

Bộ sưu tập mang tên Golden Heritage của NTK Lê Thanh Hòa.

Vốn đã là một nhà thiết kế quen thuộc với giới giải trí, việc NTK Lê Thanh Hòa lựa chọn tiếp tục học lên cao học cho thấy mong muốn trau dồi kiến thức và phát triển thêm trong lĩnh vực sáng tạo. Ngay sau khi được đăng tải, thông tin này đã nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng:

- Ngưỡng mộ anh Hòa quá, vừa thành công trong sự nghiệp lại vừa có tinh thần học hỏi không ngừng.

- 40 tuổi mà vẫn quyết tâm học cao học, đúng là tấm gương cho tụi trẻ chúng mình.

- Mình đánh giá cao BST Golden Heritage của anh và cả cách anh thổi hồn vào nghệ thuật.

- Không chỉ là nhà thiết kế của các Hoa hậu, giờ anh Hòa còn là Thạc sĩ nữa.

- Mong anh Hòa sẽ mang kiến thức mới mẻ này vào các dự án thời trang sắp tới.

Trước khi trở thành Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng tại trường Đại học Văn Lang, NTK Lê Thanh Hòa từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Thời trang, khoa Mỹ thuật công nghiệp, Trường đại học Kiến trúc TP.HCM. Chưa dừng lại ở đó, anh từng có thời gian tham gia khoá học tại Trường Thiết Kế Raffles, Thượng Hải (Trung Quốc).

NTK Lê Thanh Hòa nổi tiếng với thành tích học tấp đáng nể.

Nguồn: Văn Lang TV, Tổng hợp