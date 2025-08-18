Chuyển khỏi trọ được gần 1 tháng, tôi nhắn tin gọi điện đòi 1 thứ mà không thấy chủ nhà hồi âm!

Làm sinh viên xa nhà, tôi đã trải qua đủ kiểu khắt khe khi đi thuê trọ. Nhưng có lẽ lần chuyển trọ gần đây là một trải nghiệm khiến tôi bức xúc và thấy bất công nhất.

Chủ nhà nơi tôi ở quy định rất rõ ràng: Chỉ cần nộp tiền thuê chậm một ngày là bị phạt thêm 100.000 đồng. Tôi nhớ có lần đi làm về muộn, không kịp chuyển khoản đúng hạn, ngay sáng hôm sau chị chủ đã gọi điện nhắc và yêu cầu đóng thêm tiền phạt. Tôi hiểu luật nhà ai người nấy đặt ra, dù gánh nặng thêm một trăm nghìn cũng không dễ chịu với một sinh viên sống bằng lương làm thêm ít ỏi. Nhưng tôi vẫn cắn răng chấp nhận.

Thế nhưng đến khi tôi chuyển đi, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Tiền cọc mà tôi đã đóng từ ngày mới vào thuê – một tháng tiền nhà – lẽ ra phải được trả lại ngay khi bàn giao phòng. Vậy mà tôi chờ hết ngày này qua ngày khác, hơn mười ngày trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi nhắn tin, gọi điện đều không nhận được hồi âm. Sự im lặng ấy khiến tôi vừa lo vừa tức.

Trong cơn bức xúc, tôi nhắn một tin ngắn gọn: "Tiền nộp nhà chậm ngày chị tăng 100, vậy tiền cọc em đợi mười mấy ngày thì có được tăng không chị?". Tôi biết chắc sẽ không có câu trả lời, nhưng ít nhất, tôi cũng muốn nói ra nỗi ấm ức của mình.

Ảnh chụp màn hình tin nhắn, tôi đã nhiều lần cố gắng với chủ trọ nhưng không được

Đi thuê trọ, sinh viên như tôi luôn ở thế yếu. Chúng tôi phải dè sẻn từng đồng, phải cân nhắc kỹ mới dám chọn một chỗ ở. Vậy mà đôi khi vẫn phải chịu cảnh bị o ép bởi những quy định bất công. Chậm một ngày thì bị phạt nặng, nhưng khi đến lượt họ chậm, chúng tôi chỉ có thể im lặng mà chờ.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình trưởng thành hơn sau trải nghiệm này. Có thể tôi không thay đổi được cách ứng xử của chủ trọ, nhưng tôi có thể thay đổi cách mình lựa chọn.

Tôi rút ra bài học rằng khi thuê nhà, hãy đọc kỹ hợp đồng, thỏa thuận rõ ràng mọi khoản thu chi, và giữ lại bằng chứng giao dịch. Những điều tưởng nhỏ nhưng sẽ giúp mình bớt thiệt thòi. Và với các bạn sinh viên xa quê giống tôi, đừng ngại lên tiếng khi thấy bất công, vì chỉ khi chúng ta dám bảo vệ mình thì mới mong nhận lại sự tôn trọng từ người khác.

Ảnh minh họa

*Bài tâm sự dựa trên câu chuyện có thật.