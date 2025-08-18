MC Khánh Vy chia sẻ về chương trình Olympia

Trong số những gương mặt MC trẻ của VTV, Khánh Vy là cái tên để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Nổi tiếng từ clip "nói" 7 thứ tiếng, Khánh Vy nhanh chóng trở thành biểu tượng của thế hệ MC mới: trẻ trung, trí tuệ và tràn đầy năng lượng. Nhiều chương trình giáo dục, giải trí lớn đều ghi dấu bước chân của cô gái Nghệ An tài năng này.

Và với Đường Lên Đỉnh Olympia - chương trình trí tuệ quốc dân đã đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh suốt 25 năm, Khánh Vy không chỉ là một MC mà còn là minh chứng cho "cơ duyên" đẹp đẽ giữa khán giả nhí năm nào với sân khấu lớn hôm nay.



Khánh Vy hiện là MC chính của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.

Trong một video chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Đài Truyền hình Việt Nam, Khánh Vy đã có những tâm sự đầy xúc động về ký ức với Olympia và hành trình đưa cô đến với chiếc micro dẫn chương trình.

Nữ MC sinh năm 1999 nhớ lại: "Nếu nói về các ký ức của Đường Lên Đỉnh Olympia và VTV, đầu tiên là lúc mình còn học cấp 1, trong ngày chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia có phát truyền hình trực tiếp, mình vẫn luôn ấn tượng với hình ảnh các anh chị thí sinh mặc áo màu đỏ. Và mẹ mình thì luôn nói là cố gắng học giỏi như các anh chị".

Những ký ức ấy đã gieo vào cô bé Khánh Vy sự ngưỡng mộ với những "người hùng tri thức" trên màn ảnh nhỏ. Khi bước vào cấp 2, trải nghiệm ấy lại được tiếp nối theo một cách đặc biệt hơn khi mẹ của Khánh Vy thường yêu cầu con nghe và dịch lại những câu hỏi tiếng Anh trong chương trình. Nếu nghe và dịch được thì chứng tỏ công sức đầu tư học tiếng Anh của mẹ có giá trị, còn nếu không thì phải xem lại. Chính điều này khiến Vy chịu không ít áp lực, bởi ở thời điểm đó, cô thừa nhận rằng có đến 80% số câu hỏi mình không thể nghe được, thậm chí có nghe được cũng không biết cách trả lời.

Từ đó, trong tiềm thức cô bé Khánh Vy luôn nhìn các thí sinh Olympia như những hình mẫu "khủng, rất ngầu, rất giỏi". Chính áp lực ấy lại trở thành động lực, hun đúc tình yêu học tập và khả năng ngoại ngữ sau này của nữ MC.

Khánh Vy là "fan cứng"của Olympia từ lúc còn rất nhỏ.

Ngay cả khi đã trưởng thành, trở thành MC, Khánh Vy vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho chương trình. Cô cho biết mình thường xuyên xem lại các số Olympia, đặc biệt là những chương trình do MC Tùng Chi và Diệp Chi dẫn dắt.

"Có một điều mình cảm thấy mang lại cho mình rất nhiều động lực đó là tập đầu tiên của chị Diệp Chi lên sóng, đến tập thứ 2 cho tới những tập sau nữa, mọi thứ đều nâng dần lên. Đấy là điều mang lại cho mình động lực rất lớn. Bản thân mình cũng rất run, nhưng hy vọng là qua từng thời gian, nếu mình tập trung, nếu mình dành trọn vẹn tâm huyết của mình cho những tập mình làm thì mình có thể tiến bộ được như vậy".

Theo Khánh Vy, chính những nỗ lực không ngừng của các thế hệ MC đã tạo nên "chất riêng" của Olympia, để chương trình trở thành một "di sản" trên sóng VTV.

Khi được hỏi về những từ khóa để miêu tả VTV và đặc biệt là Đường Lên Đỉnh Olympia, Khánh Vy đã lựa chọn cụm từ "học tập suốt đời". Theo cô, tất cả những người tham gia chương trình, từ ê-kíp sản xuất, khán giả đến các thí sinh đều nhận ra một giá trị trực tiếp rằng việc học là không ngừng nghỉ. Chính tinh thần học tập ấy sẽ đưa mỗi người tiến xa hơn những gì mình đang có.

Từ khóa thứ hai mà nữ MC lựa chọn là "hạnh phúc". Với cô, niềm hạnh phúc lớn lao nằm ở chỗ được đồng hành cùng một chương trình Việt Nam có sức sống bền bỉ và tầm ảnh hưởng sâu rộng đến khán giả. Khánh Vy cho rằng nếu không có sự ủng hộ của công chúng thì cũng sẽ không có VTV và càng không có một Khánh Vy.

Khánh Vy khiến khán giả trầm trồ vì tài năng của mình.

Từ một khán giả nhí say mê theo dõi hình ảnh những chiếc áo đỏ Olympia trên sóng truyền hình, Khánh Vy nay đã trở thành MC trẻ đồng hành trực tiếp cùng chương trình. Với sự trẻ trung, trí tuệ và tâm huyết, cô góp phần làm mới hình ảnh Olympia, đồng thời lan tỏa tinh thần học tập không ngừng đến khán giả.

