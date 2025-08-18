Lịch tựu trường năm học mới của học sinh 34 tỉnh, thành

Kim Anh/VTC News, Theo VTC News 15:53 18/08/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kế hoạch năm học 2025-2026, nhiều tỉnh, thành công bố lịch tựu trường, khai giảng.

Chi tiết lịch tựu trường , khai giảng năm học 2025-2026 của các tỉnh, thành đã công bố như sau:

STTTỉnh, thànhLịch tựu trườngLịch khai giảng
1TP.HCM

25/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8)

5/9

2Bắc Ninh26/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8)5/9
3Cao Bằng29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)5/9
4Cà MauTừ 28/8 đến trước ngày khai giảng (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 25/8)5/9
5Điện Biên29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)5/9
6Lào Cai27/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8)5/9
7Sơn La29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)5/9
8Lạng Sơn29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)5/9
9Hưng Yên29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)5/9
10Khánh Hòa27/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8)5/9
11Lâm Đồng25/8 (riêng bậc Mầm non không tổ chức tựu trường)5/9
12Quảng Ngãi29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)5/9
13An Giang29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)5/9
14Tuyên Quang29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)5/9
15Thái Nguyên29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)5/9

Theo khung kế hoạch năm học 2025-2026 do Bộ GD&ĐT ban hành, học sinh lớp 1, 9 và 12 được tựu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày khai giảng, tức 22/8 (những năm trước đây, quy định này chỉ áp dụng cho học sinh lớp 1). Các khối còn lại có thể sớm hơn một tuần, tức 29/8.

Trong khi đó, học kỳ I sẽ kết thúc trước 18/1/2026, kỳ II trước 31/5/2026, tương tự các năm trước.

Các trường phải xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước 30/6/2026; hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/7/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm hơn hai tuần so với năm nay.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành được chủ động xây dựng kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II 17), lịch nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Sắp có trận thi Quý Đường Lên Đỉnh Olympia đặc biệt nhất lịch sử
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày