Trường 2 năm liên tiếp tuyển sinh chui: Phụ huynh chi gần 100 triệu đồng/năm nhận về "trái đắng"

Kỳ lạ ngôi trường 2 năm liên tiếp tuyển sinh "chui"

Liên quan đến sự việc nhóm phụ huynh Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long (Hà Nội) có đơn cầu cứu tới các cơ quan quản lý gồm: UBND Phường Định Công, Sở GD&ĐT Hà Nội, thành phố Hà Nội về việc sau một năm con học lớp 1 mới phát hiện trường tuyển sinh "chui", đại diện Phường Định Công cho biết đã làm việc với các bên liên quan để nắm bắt thông tin và có hướng giải quyết tiếp theo.

Theo bà Nguyễn Thị Lan, ngày 7/8, UBND phường nhận được đơn của phụ huynh do ông Nguyễn Tiến Mạnh đại diện phản ánh, nhiều học sinh học xong lớp 1 không có mã số, không được cập nhật thông tin kết quả lên hệ thống dữ liệu của ngành.

Qua rà soát năm học 2024-2025, dù không được cấp chỉ tiêu tuyển sinh nhưng trường vẫn tuyển 53 học sinh lớp 1. Do không nằm trong kế hoạch tuyển sinh của quận, không được cấp chỉ tiêu nên toàn bộ số học sinh này không có mã số định danh, không được cập nhật kết quả lên hệ thống dữ liệu của Sở GD&ĐT. Đến ngày 14/8/2025, một số học sinh đã chuyển khỏi trường, còn 34 em chưa rút hồ sơ.

Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long thuộc Hệ thống Billgates Scholl ở Hà Nội có 2 liên tiếp tuyển sinh "chui" khiến phụ huynh lao đao.

Phường Định Công đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo về hướng tháo gỡ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh .

Cũng theo bà Lan, chính quyền hai cấp đi vào hoạt động ngày 1/7 thì đến cuối tháng, phường nhận được báo cáo danh sách tuyển sinh đầu cấp năm học mới 2025-2026 của Hệ thống Bilgates Scholl gồm 60 học sinh, trong đó 25 em lớp 1 và 35 em lớp 6.

Sau khi rà soát, UBND Phường nhận thấy, năm nay trường tiểu học và THCS Quốc tế Thăng Long không có trong danh sách tuyển sinh của quận Hoàng Mai cũ. Như vậy, là 2 năm liên tiếp trường này không nằm trong kế hoạch tuyển sinh, không được giao chỉ tiêu tuyển sinh”, bà Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Định Công.

Để giải quyết tình hình, Phường đã mời đại diện nhà trường đến làm việc, yêu cầu dừng việc tuyển sinh trái quy định đồng thời thông tin cho toàn bộ phụ huynh học sinh biết và hoàn trả các khoản thu đồng thời báo cáo việc giải quyết vấn đề của trường gửi về phường trước ngày 6/8.

Cũng trong thời gian này, UBND Phường Định Công tiếp tục có thêm 1 văn bản báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội về việc trường tuyển sinh sai quy định và xin ý kiến về hướng dẫn xử lý.

Trường chưa được cấp phép hoạt động

Cũng tại buổi làm việc, Phó trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội Phường Định Công thông tin, trường này thành lập năm 2010 và bắt đầu hoạt động giáo dục từ năm 2011. Đây là trường tư thục, đào tạo liên cấp tuy nhiên qua rà soát, cấp tiểu học hiện nay chưa được cấp phép hoạt động.

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục trên địa bàn, Phường Định Công đã thành lập đoàn kiểm tra toàn bộ nội dung hoạt động của trường, trong đó có việc tuyển sinh sai quy định.

Làm việc với đoàn kiểm tra, nhà trường không nêu được lý do vì sao chưa được cấp chỉ tiêu vẫn tuyển sinh. Đoàn kiểm tra quan tâm làm rõ việc 53 học sinh lớp 1 trường tuyển sinh trong năm học 2024-2025, trong đó yêu cầu nhà trường thông báo để phụ huynh được biết tình trạng nhằm có giải pháp như chuyển đến trường học mới đảm bảo điều kiện học tập.

Hiện nay, theo báo cáo của trường gửi UBND phường, nhà trường đã dừng việc tuyển sinh năm học tới và hoàn trả học phí cho những phụ huynh đã đăng ký nhập học trước đó.

Tuy nhiên, đến trưa ngày 18/8, trên website của trường này ở địa chỉ https://billgatesschool.edu.vn vẫn đăng tải thông tin tuyển sinh năm học 2025-2026 lớp 1 đến lớp 5, trong đó tuyển lớp 1 là 250 chỉ tiêu và lớp 2-5 tuyển đến khi đủ chỉ tiêu.

Về hướng giải quyết, UBND Phường sẽ phải chờ văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT để xử lý các bước tiếp theo bao gồm việc đảm bảo quyền lợi cho học sinh cũng như xử phạt hành chính đối với Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long.

Trước đó, UBND Phường đã có buổi làm việc với 13 phụ huynh học sinh cho con học lớp 1 tại trường năm học 2024-2025. Hiện đã có một số học sinh được chuyển đi trường khác. Phụ huynh bày tỏ mong muốn, Phường và Sở GD&ĐT có hướng giải quyết, tháo gỡ khó khăn để học sinh được cấp mã định danh, cập nhật kết quả học tập lên hệ thống dữ liệu ngành.

Một phụ huynh có con 1 năm học 2024-2025 tại Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long bức xúc, ngay giữa Thủ đô Hà Nội, một ngôi trường có thể tuyển sinh trái quy định và dạy học cả năm trời mà không bị xử lý là điều rất bất cập. Trường ngang nhiên đăng tải công khai tuyển sinh, tổ chức khai giảng ầm ĩ, không phải "món hàng" được giấu kín trong túi vải để cơ quan chức năng khó có thể nhận thấy.

Cũng theo phụ huynh này, năm ngoái con học tập lớp 1 tại trường, gia đình phải chi khoảng hơn 90 triệu đồng bao gồm: Học phí cơ bản và học phí chương trình nâng cao khoảng 52 triệu; tiền ăn hơn 17 triệu; chăm sóc bán trú gần 5 triệu. Ngoài ra, còn có các khoản phí khác như: phí cơ sở vật chất 3 triệu, phí hoạt động học sinh 2,9 triệu, sách vở, quần áo.... Đây là một khoản chi không nhỏ trong khi phụ huynh phải nhận về "trái đắng" và điều quan trọng hơn nữa là mất niềm tin vào giáo dục.