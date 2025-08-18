Sinh viên HUTECH “giải bài toán” thuyết trình trước đám đông bằng trải nghiệm đa dạng

Sinh viên HUTECH được mài giũa kỹ năng thuyết trình ngay từ giảng đường

Nhưng tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), "nỗi sợ micro" ấy lại dần biến thành cơ hội tỏa sáng, nhờ hàng loạt trải nghiệm học tập và sân chơi thực tiễn.

Trau dồi kỹ năng trình bày ý tưởng qua các học phần ứng dụng

Với định hướng đào tạo chú trọng tính thực hành, HUTECH linh hoạt lồng ghép phần thuyết trình trở thành hoạt động chủ yếu trong hầu hết các môn học, đặc biệt là các học phần đòi hỏi khả năng lập luận và thuyết phục.

Gần đây nhất là phiên công bố poster của học phần "Đổi mới sáng tạo và Tư duy khởi nghiệp" với chủ đề "Ý tưởng sáng tạo xanh vì tương lai phát triển bền vững", quy tụ 56 poster sáng tạo của gần 3.000 sinh viên đến từ nhiều Khoa. Mỗi sinh viên vừa là tác giả dự án, vừa nhập vai diễn giả trình bày trước khách tham quan và ban giám khảo, biến giảng đường thành nơi rèn luyện kỹ năng diễn đạt dự án.

Nhóm sinh viên thực hiện dự án Coco Brush xuất sắc đạt giải Thuyết trình ấn tượng

Nổi bật trong số các dự án nhờ lối truyền tải ý tưởng sinh động, nhóm sinh viên thực hiện dự án Coco Brush - Bàn chải tái chế từ xương lá và cuống dừa đã xuất sắc giành giải Thuyết trình ấn tượng. Sản phẩm hướng đến việc thay thế nhựa bằng hợp chất hữu cơ dễ phân hủy, đồng thời gắn liền với chiến dịch truyền thông nhằm thay đổi hành vi tiêu dùng, nâng cao nhận thức về việc sử dụng sản phẩm bền vững, thân thiện với môi trường.

Sinh viên thử sức giới thiệu sản phẩm trước doanh nghiệp

Tương tự, ở học phần "Phát triển sản phẩm", sinh viên các ngành Công nghệ thẩm mỹ, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản lý tài nguyên và môi trường cũng được thử sức giới thiệu và bảo vệ sản phẩm trước giảng viên và doanh nghiệp. Những phần thuyết trình với lối phân tích rõ ràng, phản hồi linh hoạt góp phần cho các bạn truyền tải trọn vẹn giá trị sản phẩm và tiếp thu góp ý chuyên môn để tiến tới thương mại hóa.

Bản lĩnh và tỏa sáng trên các sân khấu lớn

Không dừng lại trong khuôn khổ lớp học, các sân chơi học thuật còn là môi trường lý tưởng để sinh viên đứng trên một sân khấu lớn hơn, thể hiện khả năng diễn đạt trước đám đông. Đơn cử, tại HUTECH Startup Wings 2025 - cuộc thi khởi nghiệp quy mô cấp trường, Nguyễn Minh Hoàng - sinh viên Viện Kỹ thuật đã giành ngôi Quán quân với dự án TEA PIE - Trà sữa thảo mộc dạng viên nén. Thành công của Minh Hoàng ngoài đến từ ý tưởng độc đáo và kế hoạch phát triển sản phẩm rõ ràng, còn đến từ khả năng trình bày thuyết phục và phong thái diễn đạt bản lĩnh.

Quán quân HUTECH Startup Wings 2025 thuyết phục ban giám khảo với dự án TEA PIE

Tương tự, Nguyễn Phúc Tài - sinh viên ngành Công nghệ thông tin chinh phục giám khảo Cuộc thi IT Got Talent 2024 bằng phong thái đĩnh đạc, lập luận chặt chẽ và phản biện nhanh nhạy. Trong phần thuyết trình tại vòng Chung kết, bạn không chỉ cho thấy kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn thể hiện khả năng truyền đạt khéo léo. Bằng cách đưa ra ví dụ thực tế và sử dụng ngôn ngữ gần gũi, Tài đã giúp người nghe dễ dàng tiếp cận các khái niệm phức tạp liên quan đến dự án Fake News Detection - hệ thống phát hiện và ngăn chặn tin giả trên mạng xã hội. Sự rõ ràng trong cách kể chuyện, cùng khả năng dẫn dắt người nghe hiểu sâu vấn đề đã đưa Phúc Tài giành ngôi Quán quân, khẳng định tiềm năng ứng dụng của công cụ này rộng rãi trong cộng đồng.

Đa dạng sân chơi bổ ích tại HUTECH cho sinh viên phát triển bản thân

Không dừng lại ở đó, sinh viên HUTECH còn rất nhiều sân chơi khác như My First Website, I-HUTECH Debate Championship, AI Business Venture, The MIB Influencer Contest,… - điểm hẹn lý tưởng để các bạn nâng cao khả năng diễn đạt trước đám đông. Những lần đầu tiên cầm micro và đứng trên sân khấu lớn có thể còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng qua nhiều lần trải nghiệm, các bạn học được cách làm chủ cảm xúc và truyền đạt suy nghĩ mạch lạc hơn. Đây chính là hành trình từng bước xây dựng sự tự tin và làm chủ tiếng nói của mình - những nền tảng quan trọng để tỏa sáng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.