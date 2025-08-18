TP HCM: Nhiều ý kiến về điều chỉnh thời khóa biểu, lùi giờ vào học của học sinh

Năm học 2025-2026, trước quy định mới về dạy, học 2 buổi/ngày, nhiều cơ sở giáo dục ở TP HCM đã tiến hành điều chỉnh thời khóa biểu. Thay vì giờ vào học là 7 giờ hoặc 7 giờ 15 phút như trước, nhiều nhà trường thông báo giờ vào học là 7 giờ 15 phút hoặc 7 giờ 30 phút. Theo lãnh đạo nhiều trường phổ thông, việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với quy định dạy 2 buổi/ngày mới của Bộ GD-ĐT, tạo thuận lợi cho phụ huynh HS trong đưa đón HS.

Thời khóa biểu của học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, TP HCM trong năm học mới sẽ bắt đầu vào học tiết 1 lúc 7 giờ 30 phút sáng và kết thúc lúc 16 giờ chiều. Trong đó, buổi sáng HS học 4 tiết và buổi chiều 3 tiết.

So với các năm học trước, thời gian vào học và ra về năm nay được nhà trường điều chỉnh đáng kể. Các năm trước, HS sẽ vào học từ 7 giờ sáng.

Thông báo thời khóa biểu của Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

Ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, cho biết việc điều chỉnh thời gian vào học và ra về của nhà trường năm học mới nhằm phù hợp với quy định dạy 2 buổi/ngày mới.

Các năm học trước việc dạy học 2 buổi/ngày được thực hiện tối đa 8 tiết/ngày theo quy định cũ, còn từ năm học 2025-2026, thời lượng dạy 2 buổi/ngày chỉ tối đa 7 tiết/ngày. Do vậy, nhà trường điều chỉnh thời gian vào học muộn hơn 30 phút để HS, phụ huynh có thêm thời gian thư thả đến trường, các em ăn sáng đầy đủ trước khi vào lớp. "

Việc lùi thời gian vào học buổi sáng cũng giúp nhà trường thiết kế được thời gian ra về phù hợp để thuận tiện cho phụ huynh đưa đón HS. Năm học mới các em sẽ về lúc 16 giờ chiều, sau thời gian này các em có thể tham gia thêm các hoạt động thể dục thể thao tại trường trong lúc chờ ba mẹ đến đón" – ông Đảo nói.

Tại Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh), giờ vào học tiết 1 của HS cũng bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 phút và buổi chiều lúc 13 giờ 30 phút.

Trong khi đó, cũng không ít cơ sở giáo dục giữ nguyên thời khóa biểu, thời gian vào học như các năm trước đây.

Ông Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man, cho biết sau khi hội ý với Ban giám hiệu, nhà trường vẫn quyết định giữ thời gian giờ vào học tiết 1 của HS như các năm trước.

Cụ thể, thời gian vào tiết 1 của buổi sáng vẫn là 7 giờ và buổi chiều là 13 giờ 30 phút. Tuy nhiên, theo ông Khương, thời gian vào học như vậy nhưng không nhất thiết tất cả HS đều vào học tiết 1. Chẳng hạn, hiện nay trường có 39 lớp nhưng chỉ có khoảng 30 lớp vào học từ tiết 1, có em bắt đầu từ tiết 2 lúc 7 giờ 45 phút hoặc buổi chiều, có em vào học tiết 2 lúc 14 giờ 15 phút.

Theo ông Khương, việc quy định thời gian như trên nhằm tạo thuận lợi cho việc sắp xếp thời khóa biểu linh hoạt của nhà trường, đảm bảo số tiết theo quy định của Bộ GD-ĐT nhưng vẫn phù hợp với việc sắp xếp các lớp học "chạy", lớp học theo nhóm môn học lựa chọn của HS.

Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định), cho hay nhà trường sẽ đợi hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP để thực hiện. Nếu quy định chung một khung giờ thì khó cho nhà trường bởi hiện nay trường nằm trên đường 1 chiều hẹp, hiện phải thực hiện lệch ca giờ vào học, tan học của các khối lớp.

Cô Trần Thị Thơm, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu, cho biết do điều kiện cơ sở còn hạn chế, cụ thể là thiếu phòng học nên thời khóa biểu vẫn thực hiện theo quy định. Nếu lùi giờ học sẽ khó khi sắp xếp thời khóa biểu và bố trí phòng học...