NSƯT Phương Nga: Hát ở Quảng trường Ba Đình lịch sử vào ngày Quốc khánh là niềm vinh dự thiêng liêng

Hòa chung không khí chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chương trình nghệ thuật đặc biệt đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng nay. Buổi diễn đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, tôn vinh những giá trị lịch sử của dân tộc.

NSƯT Phương Nga, Giảng viên Khoa Thanh nhạc, Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam tâm sự, chị không giấu được sự xúc động và niềm tự hào khi nhắc đến tiết mục biểu diễn mà mình và các đồng nghiệp đã chuẩn bị.

Từ trái qua: Ca sĩ Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, NSƯT Phương Nga và ca sĩ Mỹ Tâm ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ sau màn trình diễn tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9

"Đây là một liên khúc của hai ca khúc Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang và Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, do nhiều ca sĩ của cả ba miền Bắc, Trung, Nam cùng thể hiện. Việc kết hợp các giọng ca từ nhiều vùng miền đã tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, vừa mang đậm bản sắc vùng miền, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết của cả dân tộc”, chị chia sẻ.

Phần trình diễn quy tụ là dàn nghệ sĩ nổi tiếng NSND Quốc Hưng (Giám đốc Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), ca sĩ Mỹ Tâm, NSƯT Phương Nga, NSƯT Tân Nhàn, ca sĩ Tùng Dương, Hoà Minzy, Phương Mỹ Chi, Anh Tú,...

Sự đoàn kết của các thế hệ nghệ sĩ trong chương trình cũng là một điểm nhấn đặc biệt. Phần trình diễn cũng quy tụ 80 gương mặt tiêu biểu từ nhiều lĩnh vực khác nhau, tất cả cùng nhau cống hiến để tạo nên một màn trình diễn đáng nhớ, thể hiện niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc.

"Sự kiện này là một bức tranh sống động về tinh thần đoàn kết của người Việt Nam. Chúng tôi, những người nghệ sĩ, cùng với các diễn viên, vận động viên, hoa hậu … đã cùng nhau cống hiến để tạo nên một màn trình diễn đáng nhớ, thể hiện niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc”.

NSƯT Phương Nga chia sẻ thêm về quá trình tập luyện đầy gian nan nhưng cũng tràn ngập niềm vui. "Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, bất chấp mưa nắng, miệt mài tập luyện. Có những buổi tập kéo dài từ 12 giờ trưa đến tận 10 giờ tối. Mọi người đều rất mệt, nhưng ai cũng hiểu rằng đây là một nhiệm vụ thiêng liêng. Ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần cống hiến không bao giờ tắt. Ai cũng hiểu rằng, chúng tôi không chỉ biểu diễn, mà đang góp một phần nhỏ bé vào việc kể lại câu chuyện hào hùng của dân tộc”, chị nói.

Các nghệ sĩ tham gia trình diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng Quốc khánh 2/9

"Khi đứng tại Quảng trường Ba Đình, tôi cảm nhận được một sự thiêng liêng vô cùng lớn. Cảm giác lúc đó thật sự rất khó tả: vừa xúc động, vừa tự hào. Đối với tôi, đây là một niềm vinh dự khi được hát, được cống hiến tại một địa điểm mang ý nghĩa lịch sử to lớn như thế này. Tôi cảm thấy may mắn vì được sống và cống hiến trong khoảnh khắc lịch sử này”.

Cuối cùng, NSƯT Phương Nga gửi gắm một thông điệp ý nghĩa, không chỉ cho khán giả mà còn cho cả thế hệ trẻ: "80 năm là một chặng đường vinh quang và vĩ đại của dân tộc. Sự kiện này là dịp để mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhìn lại và trân trọng những giá trị đích thực mà ông cha đã dày công vun đắp".

NSƯT Phương Nga tin rằng, qua những hoạt động văn hóa ý nghĩa như thế này, ngọn lửa yêu nước sẽ tiếp tục được thắp sáng và truyền lại cho các thế hệ mai sau, để tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mãi mãi sống trong lòng mỗi người con đất Việt.