NÓNG: Lịch tựu trường của 2,6 triệu học sinh TP.HCM

Mới đây, UBND TP.HCM đã chính thức ban hành khung kế hoạch, thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM.

Theo kế hoạch, học sinh các cấp tại TP.HCM sẽ tựu trường vào ngày 25/8. Riêng lớp 1, 9, 12 tựu trường ngày 20/8, bậc mầm non không tổ chức tựu trường.

Các trường đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 và đảm bảo 18 tuần thực học ở học kỳ 1, cùng 17 tuần thực học ở học kỳ 2. Lịch kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Theo quy định của UBND TP.HCM, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026; Quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt, thiên tai; bố trí cho học sinh học bù; bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.

Ngày nghỉ lễ, Tết được quy định bởi Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn trong năm; nếu nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp cho đơn vị theo đúng quy định.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Theo số liệu các Sở công bố đầu năm học 2024 - 2025, TP.HCM có 1.707.220 học sinh; Bình Dương (cũ) có khoảng 520.700 học sinh; còn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có khoảng 300.000 học sinh các cấp. Như vậy, sau khi hợp nhất 3 địa phương, TP.HCM hiện có gần 2,6 triệu học sinh, nhiều nhất cả nước hiện nay, cùng với đó là hơn 3.500 trường học các cấp từ mầm non tới phổ thông.