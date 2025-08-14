Ngày mai, quy định mới về mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên chính thức có hiệu lực

Nghị định 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ có hiệu lực từ 15/8/2025. Trong đó quy định về mức đóng BHYT học sinh, sinh viên.

Theo Nghị định, Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng được quy định tại các điểm b, c, đ, e và h khoản 4 Điều 12 Luật BHYT. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế bao gồm:

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Học sinh, sinh viên;

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật;

Nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản;

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật;

Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ;

Người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa;

Nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.

Theo quy định nêu trên, học sinh, sinh viên, một trong những nhóm dễ bị tổn thương khi gặp các vấn đề sức khỏe sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ ít nhất 50% mức đóng BHYT.

So với mức hỗ trợ 30% trước đây, chính sách mới này giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho gia đình và người học, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn.

Mức đóng BHYT chi tiết của học sinh, sinh viên

Theo khoản 5 Điều 6 Nghị định 188/2025, mức đóng BHYT hằng tháng của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Phương thức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên từ 15/8

Đối với đối tượng học sinh, sinh viên quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật BHYT:

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, học sinh, sinh viên hoặc cha, mẹ, người giám hộ của học sinh, sinh viên có trách nhiệm đóng BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan trung ương thì do ngân sách trung ương hỗ trợ. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của học sinh, sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT.

Học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác thì ngân sách địa phương, bao gồm cả phần ngân sách trung ương hỗ trợ (nếu có) nơi cơ sở giáo dục đó đặt trụ sở hỗ trợ, không phân biệt nơi thường trú của học sinh, sinh viên.

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hình, số tiền thu của học sinh, sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, gửi Sở Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định tại khoản 10 Điều này.