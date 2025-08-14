Nam sinh đỗ ĐH điểm cao nhưng chưa từng nhận được giấy báo trúng tuyển, 7 năm sau bất ngờ được nhà trường thông báo: "Em đã có bằng tốt nghiệp ở đây"

Năm 2009, nam sinh Vương Tuấn Lượng khi đó đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Nông nghiệp Hoa Nam, Quảng Châu, Trung Quốc đến ngân hàng mở thẻ tín dụng. Tại đây, nhân viên ngân hàng cho biết hệ thống đã ghi nhận một thẻ tín dụng khác đứng tên anh.

Nghĩ rằng có sự nhầm lẫn, Vương Tuấn Lượng tìm hiểu nguyên nhân. Kết quả kiểm tra cho thấy, từ nhiều năm trước, đã có người sử dụng thông tin cá nhân của anh để thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có sự việc chấn động làm thay đổi cả cuộc đời chàng trai này.

Quay lại năm 2002, Vương Tuấn Lượng dự kỳ thi đại học quốc gia và đạt 506 điểm, một số điểm cao thời điểm đó và trúng tuyển vào Đại học Trường Giang (Yangtze University) ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Sau kỳ thi, nam sinh cùng gia đình háo hức chờ đợi giấy báo nhập học gửi về nhà. Tuy nhiên, nhiều tuần trôi qua mà không nhận được bất kỳ thông tin nào từ nhà trường. Khi ấy các phương tiện thông tin vẫn chưa phát triển, Vương Tuấn Lượng chỉ nghĩ rằng mình không đủ điều kiện vào trường nên đành tiếp tục ở nhà chuẩn bị cho kỳ thi năm sau.

Đến năm 2003, anh tham dự kỳ thi lại và trúng tuyển vào Học viện Dân tộc Hồ Bắc, một ngôi trường có thứ hạng thấp hơn so với Đại học Trường Giang. Dù tiếc nuối, Vương Tuấn Lượng vẫn nhập học và tập trung cho ngành học của mình trong suốt 4 năm ở đây.

Trong những năm học đại học, có một lần Vương Tuấn Lượng được thông báo rằng thông tin cá nhân của anh bị trùng khi làm giấy tờ. Sau khi cơ quan chức năng xử lý, anh không gặp trở ngại nào và cũng không tìm hiểu sâu thêm. Mọi chuyện chỉ bắt đầu được hé lộ khi ngân hàng từ chối mở thẻ tín dụng năm 2009, buộc anh phải đối chiếu lại toàn bộ thông tin cá nhân và hồ sơ liên quan.

(Ảnh minh họa)

Kết quả xác minh cho thấy, vào năm 2002, Đại học Trường Giang đã gửi giấy báo nhập học của Vương Tuấn Lượng về trường cấp 3 nơi anh học. Tuy nhiên, tấm giấy này đã được chuyển cho gia đình một học sinh khác kém anh 1 lớp. Vì muốn con mình được đi học đại học sớm hơn và được học tại trường tốt, gia đình nam sinh này đã nhờ vả người quen ở trường để lấy hồ sơ cùng giấy báo nhập học của Vương Tuấn Lượng, giả mạo danh tính anh để theo học tại Đại học Trường Giang.

Trong suốt 4 năm đại học, người này dùng tên “Vương Tuấn Lượng” để học tập, tham gia các hoạt động và tốt nghiệp. Thông tin cá nhân của Vương được ghi đầy đủ trong hồ sơ sinh viên, bảng điểm và cả danh sách tốt nghiệp của trường. Khi mọi việc vỡ lở, Vương Tuấn Lượng gọi đến trường Đại học Trường Giang và được xác nhận, đúng là có nam sinh tên “Vương Tuấn Lượng” đã tốt nghiệp ở đây.

Trong khi đó, Vương Tuấn Lượng thật bắt đầu lại với việc học ở Học viện Dân tộc Hồ Bắc. Anh tốt nghiệp loại xuất sắc, sau đó làm việc tại một công ty thuộc ngành thực phẩm ở Tương Tây (Hồ Nam).

Đến năm 2009, Vương Tuấn Lượng thi đỗ chương trình nghiên cứu sinh tại Đại học Nông nghiệp Hoa Nam và chuyển đến Quảng Châu. Suốt thời gian đó, anh hoàn toàn không biết có một người khác cũng đang tồn tại trên giấy tờ với tên và thông tin của mình.

Sau khi sự việc được xác minh, phía cơ quan chức năng thông báo cho Vương Tuấn Lượng về việc danh tính của anh đã bị sử dụng để nhập học từ năm 2002. Anh bày tỏ không muốn tiếp tục truy cứu, chỉ mong lấy lại danh tính thật để tránh những rắc rối pháp lý và hành chính trong tương lai.

Gia đình người giả mạo danh tính sau đó đã liên hệ với Vương Tuấn Lượng để tiến hành hòa giải và bồi thường. Vụ việc được khép lại nhưng cũng khiến cộng đồng mạng Trung Quốc chú ý và liên tục nhắc cho đến hiện tại. Hầu hết đều tỏ ra bất bình cho Vương Tuấn Lượng, nếu không vì sự tham lam và gian dối của người khác, nam sinh học giỏi này đã không bị lỡ mất cơ hội vào đại học danh tiếng hơn.

Theo Sina