Những người nên hạn chế ăn cải thảo

Tác dụng của cải thảo với sức khoẻ

Cải thảo là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Only My Health chỉ ra những tác dụng của rau cải thảo với sức khoẻ:

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Nhờ hàm lượng kali cao và ít natri, cải thảo giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các chất chống oxy hóa trong cải thảo cũng bảo vệ thành mạch máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Một số nghiên cứu cho thấy, ăn cải thảo thường xuyên có thể làm giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nhiều nghiên cứu khẳng định rằng, việc tiêu thụ cải thảo thường xuyên có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các vấn đề về tim mạch khác.

Hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ trong cải thảo đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, ngăn ngừa táo bón, là nguồn thức ăn lý tưởng cho các lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lý về đường tiêu hóa Ngoài ra, cải thảo còn chứa các enzyme tiêu hóa tự nhiên như glucosinolate, giúp phân hủy thức ăn thành các chất dinh dưỡng dễ hấp thụ.

Ngăn ngừa ung thư

Cải thảo chứa nhiều hợp chất glucosinolate, khi được phân hủy trong cơ thể sẽ tạo ra các isothiocyanate - chất có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn cải thảo thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt.

Tăng cường miễn dịch

Vitamin C trong cải thảo là chất chống oxy hóa vô cùng mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do – những "kẻ thù" gây ra tổn thương tế bào, dẫn đến lão hóa và nhiều bệnh nguy hiểm. Bên cạnh đó, vitamin C còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Nó kích thích sản xuất bạch cầu, giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và virus gây bệnh hiệu quả hơn.

Cải thảo tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được

Cải thiện sức khỏe xương khớp

Cải thảo là nguồn cung cấp canxi và vitamin K dồi dào, hai dưỡng chất thiết yếu cho xương chắc khỏe. Canxi là thành phần chính cấu tạo nên xương, trong khi vitamin K giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả hơn. Ăn cải thảo thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt là ở phụ nữ lớn tuổi.

Tốt cho thị lực

Cải thảo là nguồn cung cấp beta-carotene dồi dào. Khi vào cơ thể, beta-carotene sẽ được chuyển đổi thành vitamin A, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho nhiều chức năng quan trọng.

Vitamin A không chỉ cần thiết cho thị lực, giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, mà còn tham gia vào quá trình tăng trưởng tế bào, tăng cường hệ miễn dịch. Vì vậy, việc bổ sung cải thảo vào chế độ ăn hàng ngày là cách hiệu quả để cung cấp đủ vitamin A cho cơ thể, bảo vệ đôi mắt sáng khỏe.

Làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân

Cải thảo chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và ô nhiễm môi trường. Vitamin C cũng kích thích sản sinh collagen, giúp da săn chắc, đàn hồi và giảm nếp nhăn.

Cải thảo là thực phẩm ít calo, giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Ngoài ra, cải thảo còn chứa nhiều nước, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Những người không nên ăn rau cải thảo

Rau cải thảo tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS Nguyễn Huy Hoàng nêu những nhóm người dưới đây nên hạn chế ăn rau cải thảo:

- Người suy giảm chức năng thận không nên ăn nhiều cải thảo: Trong 100 gram cải thảo chứa 134mg kali, thuộc nhóm rau có hàm lượng kali cao. Kali dư thừa trong cơ thể cần được thận lọc và đào thải.

Đối với người suy giảm chức năng thận, ăn nhiều cải thảo làm tăng áp lực lên thận, khiến bệnh tình xấu đi. Những người này nên chọn các loại rau ít kali như bí đao, củ cải trắng.

- Người thể trạng lạnh không nên ăn nhiều cải thảo: Theo Đông y, người có thể trạng hàn hay đầy bụng, ăn uống kém, đau dạ dày, khi đau có cảm giác lạnh ở vùng bụng trên, đau giảm khi chườm ấm, hay nôn mửa ra nước trong, miệng nhạt, ăn uống khó tiêu, thích ăn đồ nóng.

Cải thảo tính hàn, là thực phẩm không phù hợp với những người tiêu hóa kém, thể chất hàn. Những người này nếu ăn nhiều cải thảo có thể gây tổn thương tỳ vị, khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Ngoài ra, những người cơ thể vốn lạnh cũng không nên ăn quá nhiều cải thảo. Người thường xuyên bị tay chân lạnh, tiêu chảy, da mặt tái nhợt hoặc hơi thở yếu, có thể thuộc nhóm người cơ địa lạnh, ăn nhiều cải thảo sẽ làm tình trạng lạnh trong người trở nên nghiêm trọng hơn. Vào mùa đông, những người này nên ăn nhiều các loại rau có tính nóng, ấm.

- Phụ nữ trong kỳ kinh: Trong kỳ kinh không nên ăn cải thảo. Theo Đông y, hàn có tính gây ngưng trệ, phụ nữ trong kỳ kinh ăn quá nhiều thực phẩm tính hàn có thể dẫn đến tuần hoàn máu kém gây ra cục máu đông, đau bụng.

- Phụ nữ trong kỳ kinh: Trong kỳ kinh không nên ăn cải thảo. Theo Đông y, hàn có tính gây ngưng trệ, phụ nữ trong kỳ kinh ăn quá nhiều thực phẩm tính hàn có thể dẫn đến tuần hoàn máu kém gây ra cục máu đông, đau bụng.

- Người tiêu hóa kém, dễ tiêu chảy: Cải thảo chứa nhiều chất xơ thô hơn so với nhiều loại rau khác. Người bị khó tiêu ăn nhiều cải thảo sẽ làm tăng áp lực lên đường ruột, dễ dẫn đến các bệnh về tiêu hóa. Những người này nên tránh xa cải thảo cùng các loại thực phẩm có tính lạnh và ưu tiên các loại thực phẩm ấm như bí đỏ, gừng, thịt bò…

- Người bị nhiễm phong hàn, phế hàn gây ho: Cải thảo tính lạnh là thực phẩm không phù hợp với người đang có tính trạng nhiễm phong hàn, phế hàn.

Những người này thường có thể trạng yếu, ăn nhiều cải thảo lúc này có thể làm phế khí bế tắc, khiến ho nặng hơn. Lâu dần, tình trạng này sẽ tổn hại dương khí của tỳ và phế, dẫn đến suy giảm chức năng tiêu hóa.

- Không nên ăn cải thảo đã bị hỏng, chất lượng kém: Khi cải thảo bị hỏng, vi khuẩn có hại sẽ phát triển nhanh chóng. Khi phần lõi cải thảo bắt đầu hỏng, toàn bộ cây cải sẽ dần bị hư hỏng, nếu ăn phải sẽ gây hại cho sức khỏe, có những triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, đi ngoài, thậm chí có thể dẫn đến hôn mê.

Cải thảo có đốm đen trên bề mặt là do thiếu ánh sáng, thiếu canxi hoặc bón phân đạm quá nhiều, dẫn đến bệnh sinh lý. Loại cải thảo này không chỉ có hương vị kém mà còn khó bảo quản, ăn phải cũng có những tác động không tốt đến sức khỏe.

Cải thảo đã nấu chín không nên để qua đêm. Muối trong cải thảo dễ bị không khí oxy hóa thành nitrit - một chất gây ung thư.

Trên đây là những người không nên ăn cải thảo, nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa loại rau này nhé.