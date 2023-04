Nhóm nữ nhà JYP lại gây tranh cãi vì mặc đồ xấu tệ, “đệ nhất visual Gen 4” cũng bị lu mờ nhan sắc

Mới đây, NMIXX đã có sân khấu quảng bá cuối cùng cho ca khúc Love Me Like This trên show âm nhạc SBS Inkigayo. Đây là sản phẩm được cho là có giai điệu dễ nghe, gây nghiện nhất từ trước đến nay của "em gái TWICE".

Tuy nhiên, thay vì gây ấn tượng với nhan sắc nổi bật cùng khả năng vũ đạo điêu luyện thì girlgroup nhà JYP lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều với outfit trình diễn trong sân khấu lần này của nhóm.



Sân khấu Love Me Like This gây tranh cãi của NMIXX

Cụ thể, trang phục của NMIXX bị nhận xét là xuề xòa, kỳ cục, thua cả những bộ đồng phục học sinh. Không những thế, việc lựa chọn trang phục dài, kém nổi bật cũng làm ảnh hưởng đến việc trình diễn của nhóm, không tôn lên được sắc vóc của girlgroup nhà JYP.

Đặc biệt, NMIXX được đánh giá là có visual sáng và đồng đều nhưng với những bộ cánh này, các thành viên dường như đều bị lu mờ, dìm hàng dẫn đến việc khó tạo ra được nhiều khoảnh khắc "tiên tử" gây sốt.

Trang phục của NMIXX nhận nhiều ý kiến trái chiều

Nhiều ý kiến cho rằng outfit này còn ảnh hưởng đến việc trình diễn của nhóm

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu trang phục của NMIXX khiến người hâm mộ cảm thấy có vấn đề, không phù hợp với nhóm. Trước đó, việc lựa chọn những bộ cánh quá rối mắt, kém sang, không ăn nhập với nhau của stylist JYP cũng khiến nhiều người không khỏi khó hiểu. Nhiều cộng đồng mạng thể hiện mong muốn JYP cần nhanh chóng thay stylist cho NMIXX vì nhan sắc nổi bật của nhóm cũng không thể cứu vãn được những bộ outfit "ô dề" này.

NMIXX cũng từng nhận nhiều tranh cãi vì mặc xấu

Visual sáng giá của Sullyoon - nữ idol được mệnh danh là "đệ nhất visual Gen 4" cũng không thể cứu được những bộ cánh kỳ cục

Fan muốn Sullyoon sẽ tỏa sáng hơn với những bộ cánh tôn dáng cô nàng

Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng đây là outfit đã xuất hiện trong MV của nhóm nhưng để lên sân khấu vẫn phải cần sự biến tấu, tùy chỉnh để trở nên phù hợp và làm nổi bật idol.

Một số bình luận của netizen:

- Trời ơi, mau đổi stylist cho NMIXX đi, toàn mấy em gái xinh xẻo mà trang phục dìm quá, không tôn dáng mà trông rất quê mùa. Nói chung là thảm họa, mặc đồng phục học sinh còn đẹp hơn.

- Như kiểu stylist là anti nhóm ý nhỉ, bao lần gây tranh cãi rồi! Toàn mấy bộ trông kỳ cục mà nhảy cũng rất bất tiện ý.

- Outfit của Sullyoon với Haewon bị sao vậy? Kể cả có là trang phục trong MV thì cũng phải sửa lại cho hợp chứ.

- Đợt O.O còn ổn chứ từ Dice là bắt đầu kỳ cục, đợt này là xấu tệ. Nhìn outfit trong phòng tập của NMIXX còn đẹp hơn.

- Tuyển một dàn gái xinh về rồi công ty cho mặc thế này là sao? Nhan sắc của các bạn cũng không cứu vớt được mấy bộ cánh này chứ nói gì là làm tôn lên visual của nhóm.

Nguồn: Tổng hợp