Thành viên NMIXX giảm cân ngoạn mục

Nhóm nhạc nữ tân binh nhà JYP - NMIXX vốn được đánh giá cao về nhan sắc. Ngoài Sullyoon, Jiwoo cũng là thành viên hút fan nhờ nhan sắc trong trẻo, nổi tiếng từ chương trình thực tế. Thế nhưng Jiwoo cũng nhiều lần bị netizen bình phẩm vì không có thân hình mảnh mai. Hình ảnh mới nhất của cô nàng khiến dân tình ngỡ ngàng khi body cải thiện ngoạn mục, visual nhờ đó cũng thăng hạng không ít.

Nhan sắc gây sốt của Jiwoo trong sự kiện mới đây

Hình ảnh mới nhất của Jiwoo nhận về cơn mưa lời khen của cư dân mạng. Dù mặc sơ mi rộng rãi, thân hình thon gọn của Jiwoo vẫn nổi bật nhờ đôi chân dài thẳng tắp. Đặt cạnh những hình ảnh cũ, có thể thấy thành viên NMIXX đã giảm cân ngoạn mục. Trước đó, Jiwoo dù sở hữu gương mặt ưa nhìn, đường nét chuẩn gu Hàn nhưng body có phần mũm mĩm của cô nàng lại không được fan Hàn yêu thích. Thậm chí, netizen còn nhận xét hình ảnh biểu diễn của Jiwoo kém sắc khiến cô nàng bị gán danh xưng "lỗ hổng visual" của nhóm.



Jiwoo từng bị tranh cãi bởi body mũm mĩm

Sự thay đổi ngoạn mục của Jiwoo

Trước những hình ảnh mới của thần tượng, fan không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ. Cư dân mạng dần "quay xe", phản ứng tích cực trước hình ảnh mới của nữ idol nhà JYP.

Phản ứng của Knet:

- Không giảm cân mà mặt đã xinh thế kia rồi, giảm cân nên huyền thoại luôn. Nhìn chân thon đi rõ.

- Bây giờ nếu so với các idol mảnh mai khác thì không phải là quá gầy, nhưng so với hồi mới debut thì gầy đi rất nhiều. Thấy rõ em đã rất nỗ lực, vừa thương vừa tự hào.

- Như búp bê, vibe khác hẳn Sullyoon. Ảnh báo chụp xinh.

- Giống nữ chính trong From Me To You.

- Xem trên YouTube thấy xinh quá phải cap lại.