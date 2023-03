NMIXX có sân khấu encore đầu tiên: Hát live liệu có "đi vào lòng đất" như đàn chị TWICE từng mắc phải?

Vào ngày 29/3, nhóm nữ nhà JYP - NMIXX đã đạt được chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc nhân dịp kỷ niệm tròn 400 ngày ra mắt. Chiến thắng tại Show Champion với Love Me Like This cũng đánh dấu lần đầu tiên các cô gái nhà JYP khoe giọng hát live với sân khấu encore.

Vốn nổi tiếng là nhóm nữ hội tụ mọi kỹ năng, chỉ thiếu mỗi may mắn, NMIXX đã không làm khán giả thất vọng với màn hát live như "nuốt đĩa". Đặc biệt, khoảnh khắc Haewon cười tươi khi Sullyoon và Bae bật khóc cũng được nhiều fan thích thú chia sẻ lại.

Sân khấu encore của NMIXX với Love Me Like This

NMIXX được khen ngợi với sân khấu encore đầu tiên

Khoảnh khắc Haewon cười giỡn trong khi đồng đội bật khóc cũng khiến netizen thích thú

Một số bình luận của khán giả:

- Đây là lần đầu nhóm giành hạng #1 đúng không? Chúc mừng chúc mừng.

- Tài năng thật sự, wow.

- U là trời, đây là sân khấu encore đỉnh nhất mình từng xem. Hy vọng nhóm tiếp tục thắng #1 để mình lại được xem encore. Chúc mừng nha.

- Ban đầu còn không nhận ra đây là hát live mà cứ tưởng là bản digital. Giọng đẹp và sắc thật!

- Khóc mất. NMIXX hát live rất tốt nên tui đã muốn xem nhóm hát encore khi giành hạng 1. Quả nhiên, mấy đứa quá giỏi.

Trước đó, các idol nhà JYP thường gây tranh cãi ít nhiều về tài năng, đặc biệt là nhóm nhạc đàn chị TWICE. Cũng tại sân khấu của Show Champion, TWICE đã có một màn hát encore "để đời" khiến nhóm hứng chịu nhiều tranh cãi đến tận bây giờ dù kỹ năng đã được cải thiện ít nhiều. Thậm chí, đoạn hát của Momo còn bị đánh giá "đi vào lòng đất".

Màn encore với More & More của TWICE trở thành sân khấu đáng quên

Đặc biệt là phần hát của Momo với biểu cảm khó tả

Chính vì vậy, với NMIXX, các khán giả có thể thở phào nhẹ nhõm vì trình hát live như "nuốt đĩa" của 6 cô gái.