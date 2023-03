Nhóm nữ từng được xem là "thất bại của JYP" có chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc

Tối 29/3 (giờ Hàn Quốc), NMIXX đã đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình khi đạt được chiến thắng đầu tiên ở Show Champion với ca khúc Love Me Like This. 6 cô gái nhà JYP đã vượt qua loạt đối thủ nặng ký như Jimin (BTS), Woody... để vinh dự nhận lấy chiếc cúp tuần này. Chiến thắng lần này cũng đánh dấu kỷ niệm tròn 400 ngày ra mắt của NMIXX.

NMIXX giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp

Từng được xem là thất bại của JYP - nơi vốn cực kỳ mát tay với các nhóm nhạc nữ và cho ra đời loạt "đàn chị" đình đám như Wonder Girls, miss A, TWICE... NMIXX thời gian đầu ra mắt khá chật vật với dòng nhạc được công ty định hướng khó tiếp cận với công chúng. Nếu những đàn chị đi trước khá dễ dàng có cúp với 1-2 sản phẩm đầu tiên thì NMIXX phải đến lần comeback thứ 2 mới có cúp.

Đến với Love Me Like This, JYP lần này đã chiều ý fan hơn khi ca khúc được đánh giá dễ nghe nhất trong các bài hát chủ đề của NMIXX. Lần đầu tiên, nhóm đặt chân được vào top 50 MelOn và thứ hạng nhạc số cũng có vẻ khả quan hơn trước.

Thành tích nhạc số của NMIXX lần này khá hơn những lần trước