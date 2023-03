Jimin (BTS) khiến Spotify xóa tính năng cộng gộp vì cáo buộc "gian lận"?

Là thành viên tiếp theo của BTS ra mắt album solo, Jimin đã chiêu đãi người hâm mộ bằng 2 MV được đầu tư hoành tráng Like Crazy và Set Me Free Pt.2. Bên cạnh giai điệu cũng như hình ảnh, thành tích album Face của nam idol cũng được cộng đồng người hâm mộ quan tâm.

Tuy nhiên, khác với các thành viên BTS, màn solo của Jimin lại không mấy "bằng phẳng" khi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều xung quanh các số liệu thành tích mà anh chàng đạt được.

Jimin gặp nhiều tranh cãi xung quanh sản phẩm solo đầu tay

Ca khúc chủ đề Like Crazy của Jimin đã trở thành chủ đề tranh cãi của cộng đồng fan Kpop khi được Spotify cộng gộp lượt nghe của 2 version tiếng Anh và tiếng Hàn, giúp thành viên BTS vượt mặt Shut Down - BLACKPINK (6,6 triệu streams) với cách biệt 30.000 trên bảng xếp hạng Spotify Global Chart. Đáng nói, việc cộng gộp 2 track không cùng mã ISRC là trái với quy định do Spotify đề ra, khiến nam idol dính nghi án được nền tảng âm nhạc hàng đầu "ưu ái" để nâng cao thành tích. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng HYBE gian lận để "mua" thành tích cho "gà nhà".

Việc cộng gộp đã giúp Like Crazy của Jimin...

vượt qua Shut Down của BLACKPINK

Tranh cãi được đẩy lên đỉnh điểm khi nhiều người cho rằng việc Jimin được cộng gộp là thiếu công bằng với các nghệ sĩ khác. Cùng thời điểm, ca khúc Set Me Free của TWICE đã phải tách riêng 2 ver tiếng Anh và tiếng Hàn.

Sau những phản hồi từ cộng đồng mạng thì mới đây, Spotify đã xóa tính năng cộng gộp cho ca khúc của thành viên BTS, khiến Like Crazy giảm hơn 3 triệu lượt nghe sau khi tách riêng 2 bản.

Ca khúc Set Me Free của TWICE phải tách thành 2 version riêng biệt

Sau những tranh cãi, Spotify đã xóa tính năng cộng gộp của Like Crazy

Trước đó, người hâm mộ Jimin cũng từng phẫn nộ khi nam thần tượng bán được hơn 1 triệu bản album trong ngày đầu nhưng không được Hanteo công nhận. Trên biểu đồ website của Hanteo ghi nhận Face bản CD bán được 1.501.589 bản, còn bản Weverse bán được 252.957 bản, tổng cộng là 1.754.546 bản cho ngày đầu tiên. Thế nhưng, Hanteo lại chỉ công nhận 991.437 bản bán ra ngày đầu cho album Face, khiến fan ra sức đòi lại công bằng cho anh chàng.