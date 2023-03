Gọi Jimin (BTS) là "thánh" xử lý sự cố: Hết trượt chân ngã bất động đến "đổ máu" đều cân hết!

Mới đây, Jimin (BTS) đã chính thức phát hành sản phẩm solo có tên Like Crazy thuộc album Face. Ngay khi sản phẩm lên sóng, cộng đồng fan Kpop đã dành cho thành viên BTS nhiều phản ứng tích cực.

Dù vẫn vấp phải một số tranh cãi nhưng về tổng thể, Jimin đã mang đến cho người xem một sản phẩm chất lượng mang đậm tính nghệ thuật.

Bên cạnh màn ra mắt MV solo đáng chú ý, cộng đồng fan cũng "đào" lại những khoảnh khắc đáng nể của Jimin trên sân khấu khi 5 lần 7 lượt dính sự cố. Thậm chí người hâm mộ còn phong cho anh danh xưng "thánh xử lý sự cố" vì những pha "ảo thuật đỉnh của chóp" khi không may vướng tình huống éo le lúc biểu diễn.

Trượt ngã trên sân khấu những khán giả lại tưởng... động tác vũ đạo

Đầu năm 2022, BTS đã hội ngộ khán giả quê nhà với concert Permission To Dance On Stage - Seoul. Đặc biệt khoảnh khắc thành viên Jimin có pha xử lý sự cố chuyên nghiệp đã nhận được rất nhiều lời khen của khán giả.

Cụ thể trong màn biểu diễn ca khúc Black Swan, Jimin đã không may trượt chân ngã vì sân khấu quá trơn. Dù lĩnh phải cú ngã ngửa khá đau nhưng Jimin đã nhanh chóng biến sự cố thành một điểm nhấn trong phần vũ đạo của mình. Nếu như không để ý, khó có thể nhận ra thành viên BTS vừa gặp phải sự cố khá đau khi biểu diễn.

BTS biểu diễn Black Swan tại Permission To Dance On Stage - Seoul

Khoảnh khắc Jimin biến cú ngã thành điểm nhấn trong phần vũ đạo

Bị ngã nằm bất động nhưng cố nén đau để tiếp tục biểu diễn

Tại đêm diễn trong khuôn khổ chương trình The Wings Tour 2017, Jimin đã gặp phải sự cố đau đớn trên sân khấu khi biểu diễn Fire cùng BTS. Theo đó ở gần cuối phần trình diễn, Jimin đã trượt chân và ngã ngửa về sau. Cú ngã đau khiến cho anh phải nằm im bất động do choáng váng. Thế nhưng chỉ vài giây sau, Jimin đã lập tức đứng dậy, nén đau và tiếp tục thực hiện những vũ đạo cường độ mạnh.

Khoảnh khắc Jimin gặp sự cố khi biểu diễn Fire cùng BTS (phút 2:44)

Jimin trượt ngã đầy choáng váng khiến anh phải nằm im trong vài giây

Sau đó Jimin còn thông báo với bộ phận kỹ thuật về sự trơn trượt của sân khấu để không ảnh hưởng đến những tiết mục sau đó

Ngã trầy chân "đổ máu" nhưng vẫn biểu diễn như không có gì xảy ra

Vào năm 2019, BTS đã tổ chức hai đêm biểu diễn tại Chiba, Nhật Bản. Đáng chú ý sau 2 đêm này, các fan của BTS đã phát hiện vết thương của Jimin khi đang biểu diễn. Nguyên nhân là do các show diễn tại Nhật Bản thường bị cấm quay hình nên các fan không ghi lại được khoảnh khắc Jimin bị thương khi nào.

Thế nhưng theo các khán giả có mặt tại sự kiện, nhiều khả năng Jimin bị ngã trên sân khấu khi biểu diễn ca khúc Boy With Luv vì lúc này trời đổ mưa khiến sân khấu trơn trượt và fan cũng nhìn thấy quần của nam idol bị rách ở phần đầu gối từ lúc đó.

Hình ảnh chụp Jimin cho thấy anh bị ngã trầy chân khi biểu diễn

Dù "đổ máu" là vậy nhưng qua đoạn fancam ghi lại chớp nhoáng, có thể thấy Jimin vẫn biểu diễn vô cùng nhiệt huyết và như không có bất kỳ sự cố nào trên sân khấu. Sự chuyên nghiệp của Jimin một lần nữa đã "hạ gục" người hâm mộ khi ai nấy đều phải nể trọng cách xử lý của nam thần tượng.

Dù "đổ máu" nhưng Jimin vẫn biểu diễn vô cùng nhiệt huyết

Biến sự cố trang phục thành khoảnh khắc đáng yêu

Vào đêm giao thừa bước sang năm 2020, BTS đã có mặt tại Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ) để biểu diễn trong lễ hội Dick Clark's New Year's Rockin' Eve. Trong phần biểu diễn Boy With Luv, khi biểu diễn quá hăng say, chiếc áo lấp lánh của Jimin đã không may bị hất lên và trùm hẳn qua đầu. Dù không giấu được biểu cảm bất ngờ nhưng Jimin đã "tận dụng" luôn sự cố này để biến thành khoảnh khắc đáng yêu khiến các thành viên BTS và khán giả có mặt cũng phải bật cười thích thú.

BTS biểu diễn Boy With Luv tại Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve

Jimin biến sự cố thành khoảnh khắc đáng yêu