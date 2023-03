Jimin (BTS) tung MV chủ đề cho album solo: Hình ảnh trưởng thành, quyến rũ nhưng giọng hát lại gây tranh cãi

Vào 11 giờ ngày 24/3 (theo giờ Việt Nam), Jimin đã chính thức phát hành sản phẩm solo có tên Like Crazy thuộc album Face. Được biết, ca khúc thuộc thể loại Synth Pop với giai điệu da diết, nhẹ nhàng cùng âm thanh mãnh liệt của tiếng trống và synthesizer, qua đó khắc hoạ cảm xúc trốn tránh thực tại để quên đi những nỗi đau trong quá khứ.

Trước đó, ca khúc b-side Set Me Free Pt.2 của anh chàng cũng trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng fan Kpop.

MV Like Crazy của Jimin

MV Like Crazy gây ấn tượng với những phân cảnh bắt mắt, nghệ thuật cùng thần thái xuất sắc của Jimin. Tuy nhiên, ca khúc của thành viên BTS lại bị cho là khá nhạt nhoà, thiếu điểm nhấn so với một sản phẩm solo chủ đề. Do là sản phẩm solo đầu tay nên nhiều người kỳ vọng ở nam idol một MV hoành tráng và đầu tư chỉn chu hơn nữa. Dù vậy, một số ý kiến vẫn dành lời khen cho sự trưởng thành, quyến rũ của Jimin lần này.



Jimin gây ấn tượng với thần thái trong MV mới

Phân cảnh đậm chất nghệ thuật

Bên cạnh đó, giọng hát của anh chàng vẫn tiếp tục nhận về tranh cãi. Cụ thể, việc lạm dụng auto tune khiến cho giọng hát của Jimin trở nên chói tai, mất điểm. Đây không phải là lần đầu thành viên BTS mất điểm về vocal, mỗi lần lên highnote không được mượt mà, khiến người nghe cảm thấy khó chịu.

Jimin nhận nhiều ý kiến trái chiều về vocal trong MV mới

Về thành tích, ca khúc của Jimin debut ở hạng 10 BXH MelOn, tất cả các track trong album đạt #1 iTunes 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trên mặt trận YouTube, MV thu về con số "khiêm tốn" với 2.7 triệu lượt xem và hơn 1 triệu lượt thích sau gần 3 giờ phát hành.

Like Crazy debut hạng 10 trên MelOn

Thứ hạng nhạc số của Like Crazy

Một số bình luận của netizen:

- Bài trước và cả bài này đều autotune quá nhiều, bài này đỡ hơn bài trước 1 chút, không biết giọng bạn này đã hỏng tới mức nào rồi mà lạm dụng autotune khủng khiếp thế này!

- Nhắm mắt lại tưởng giọng của idol nữ không á, hơi chua, bài này cũng không có cao trào gì mấy, hợp b-side hơn.

- Tôi thấy bài này hay hơn bài trước nhưng mà gu của tôi là giọng của ca sĩ thật 1 chút nghe cho đã chứ nhiều autotune nghe không nổi, nhưng nhạc thì ổn nha, chắc đây là ca sĩ đầu tiên muốn nghe live hơn bản audio.

- Mình đã kỳ vọng vào bài này nhưng thực sự... Autotune khiến cho người nghe thực sự khó chịu và cá nhân mình thì thấy bài này không xứng để làm tittle. Mình thấy Jimin xứng đáng có bài hay hơn và được đầu tư chỉnh chủ hơn.

- Bài này nghe đỡ choé hơn bài trước rồi, khen cái là không quá lạm dụng autotune nhưng vẫn nhạt không có gì đặc biệt nha.

Nguồn: Tổng hợp