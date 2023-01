NewJeans được dự đoán tăng mạnh trên Billboard Hot 100, vượt cả Taeyang và Jimin: "Mờ nhạt" tại Mỹ nên phải "lách luật"?

Sau khi trở thành nhóm nhạc Kpop thứ 5 tiến vào Billboard Hot 100 với Ditto, NewJeans tiếp tục nối dài thành tích quốc tế khi Ditto thăng hạng và OMG cũng lọt BXH nổi tiếng khắt khe này. Xung quanh việc tiến xa trên thị trường Mỹ chỉ sau 5 tháng debut, NewJeans cũng gây ra không ít tranh cãi cho rằng thứ hạng chưa thuyết phục. Trước đó, nhiều khán giả trung lập đã chỉ ra các bài hát của nhóm nhạc nữ tân binh này xuất hiện trong hơn 800 playlist lớn của Spotify nhưng hoàn toàn "mất hút" ở các nền tảng nhạc số quốc tế khác. Điều này đã dấy lên nghi ngờ lớn việc CEO Min Hee Jin "thao túng" nền tảng để nâng thứ hạng cho NewJeans.

NewJeans - OMG

Debut bùng nổ, thành tích cao và được quốc dân đón nhận nhưng NewJeans vẫn gặp vô số tranh cãi khi thành công quá nhanh tại quốc tế

Dự đoán Billboard Hot 100 tuần tới đã được đưa ra. Những đại diện Kpop sẽ xuất hiện bao gồm Moonlight Sunrise của TWICE dự đoán debut #84, VIBE - Taeyang, Jimin thoát BXH. NewJeans có đến 2 ca khúc cùng trụ hạng: OMG tăng mạnh 12 hạng tại #79; Ditto dự đoán có sự giảm nhiệt nhẹ, giảm 3 hạng tại vị trí #88, trụ vững 3 tuần.

Bảng dự đoán BXH Billboard Hot 100 tuần tới

Đụng độ cùng VIBE - màn kết hợp lịch sử giữa hai đàn anh Taeyang (BIGBANG) và Jimin (BTS), NewJeans đã nhiều lần thắng thế trên các BXH nhạc số. Nhưng danh tiếng tại Mỹ của nhóm chưa thể so với hai cái tên nêu trên vì vậy việc NewJeans vẫn có 2 ca khúc ở lại BXH trong khi VIBE out top đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Phủ sóng rộng khắp như Ditto thì không bàn cãi, nhưng hiệu ứng OMG tạo ra chưa đủ nhiệt để tăng 12 hạng trên BXH khắt khe nước Mỹ. Một lần nữa, lý do "thao túng" nền tảng, playlisting trên Spotify được dân tình đưa ra.



NewJeans vượt đàn anh Taeyang và Jimin có 2 bài hát trụ lại trên Hot 100 mặc dù hiệu ứng tại Mỹ được đánh giá không bằng

Nhiều khán giả nghe nhạc phản ánh, OMG của NewJeans liên tục được Spotify phát ngay sau mỗi bài hát của các nghệ sĩ Kpop khác. Do đó, ngày càng có nhiều người nghi ngờ về thành tích mà NewJeans đang đạt được tại Mỹ khi cả 2 ca khúc gần đây nhất của nhóm hoàn toàn mất hút trên các nền tảng nhạc số khác ngoại trừ Spotify.



Netizen ngày càng nghi ngờ các thành tích quốc tế của NewJeans

Phản ứng của cư dân mạng:

- Đúng y như mình, mỗi lúc stream xong một playlist cho BTS là lại đến nhạc nhóm này, mặc dù đã block rồi. Không hiểu sao vì hầu như là không nghe nhạc nào khác ngoài nhạc của BTS, chưa bao giờ mà Spotify nó nhảy bài vô lí cho đến khi NewJeans xuất hiện.

- Này sự thật nha, ngồi stream album mới cho TXT phát hết được một bài nó lại nhảy qua OMG tức quá ẩn luôn rồi.

- Muốn lọt Hot 100 đối với Kpop là phải có sale gánh hoặc không phải cỡ viral như Gangnam Style. Mấy em này có cái gì để lọt top khi tới view YouTube là thế mạnh của Kpop còn mất tăm, sale không có fandom thì lấy đâu.

- Ditto thì không nói chứ OMG là viral dữ chưa, mua stream thì mua cho khéo chứ trời...

- Đến VIBE còn bị out thì OMG có cái gì để trụ được thế?

- Ra album đẩy nhiệt, diễn VMAs nên Pink Venom đã tăng mấy chục hạng trên Billboard Hot 100. Còn trường hợp này thì stream vẫn ổn định trên 500K mỗi ngày tại Mỹ, chả hiểu sao luôn khi tất cả các nền tảng trừ Spotify đều vắng mặt.

- VIBE của Taeyang còn được #1 iTunes US và #1 iTunes hơn 100 nước, view khá cao. Billboard giờ đang hẻo nên tuần trước hạng 78 mà tuần này còn out Billboard Hot 100. Trong khi 5 em NewJeans chả có gì lội ngược dòng tằng tằng trên BXH, nhờ playlisting và push radio mà bảo gian lận lách luật lại tự ái.

Nguồn: Twitter