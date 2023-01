Dân mạng Hàn hoài nghi về độ nổi tiếng của NewJeans

Là nhóm nhạc nữ gen 4 được chú ý nhất hiện tại, NewJeans sau 5 tháng ra mắt đã đạt được vô số thành tích kỷ lục, nổi bật nhất chính là mảng nhạc số. Chuỗi sản phẩm từ 4 ca khúc debut cho tới 2 ca khúc comeback đều là những bản hit thế hệ mới. Không chỉ phủ sóng Hàn Quốc mà âm nhạc của NewJeans cũng rất nổi bật trên thị trường quốc tế. Thành thích Spotify của nhóm nhạc tân binh đủ khiến nhiều nghệ sĩ gạo cội mơ ước. Thế nhưng, mới đây netizen Hàn đã bóc NewJeans "gian lận thành tích" bởi một chi tiết không tưởng, từ đó nghi ngờ độ nổi tiếng của nhóm.

NewJeans có thực sự nổi tiếng tại Hàn Quốc

Cụ thể, nhiều topic tại Hàn cho rằng NewJeans đạt được thành tích nhạc số cao như hiện tại là do CEO Min Hee Jin - người tạo ra nhóm nhạc siêu tân binh bỏ tiền đàm phán để được thêm vào các playlist lớn của Spotify. Theo đó, Min Hee Jin đã "thao túng" nền tảng bằng cách để NewJeans tham gia vào 500 playlist, nâng tổng stream của nhóm lên thành một con số khổng lồ.

Min Hee Jin bị netizen chỉ ra đang "thao túng" nền tảng stream

Nội dung các bài đăng: "Tất cả stream đến từ playlisting. Min Heejin mua hết đống playlist này cho nhóm để có hơn 500 playlist và đạt đến 76 triệu playlist reach chỉ trong 15 ngày, dành cho một bài hát chẳng viral ở đâu cả". "Playlist Reach là tổng số lượng follower của tất cả các playlist có chứa bài hát của nghệ sĩ đó. Ví dụ: Một nghệ sĩ được thêm vào 10 playlist và mỗi playlist có 100.000 follower thì tổng playlist reach sẽ là 1 triệu".

Bên cạnh đó, điểm số Music Bank của NewJeans mới đây có lượt bình chọn thấp hơn Moonbin & Sanha, một điều khó hiểu khi lượng đặt trước album của nhóm nhạc tân binh đã vượt con số 700 nghìn, gấp hơn 6 lần bộ đôi Moonbin & Sanha. Dù vẫn chiến thắng cúp âm nhạc tuần này, nhưng điều khó hiểu kể trên khiến netizen hoài nghi về độ nổi tiếng của nhóm. NewJeans là nhóm nhạc có concept độc lạ nhất Kpop hiện tại, với chiến lược truyền thông cực kỳ thông minh, đưa nhóm phổ biến quốc dân tại Hàn và được yêu thích ở thị trường châu Á.

NewJeans vừa thắng cúp tuần tại Music Bank

Hoài nghi này như ngọn lửa nhen nhóm sự bất bình trong cộng đồng fan NewJeans và thu về nhiều ý kiến trái chiều. Theo nhiều netizen, NewJeans là nhóm nhạc non trẻ, fandom chưa vững chắc nhưng chắc chắn có độ nhận diện cao. Các bài hát của nhóm đều là hit cực kỳ viral MXH. Dù không phải fan Kpop, giai điệu Attention, Hype Boy hay Ditto đều rất quen thuộc bởi hiệu ứng TikTok. Những nhóm nhạc tân binh nhanh chóng thành công và có hit như NewJeans bằng một cách nào đó luôn bị cuốn vào những tranh cãi về gian lận, trước đó IVE cùng After LIKE đã gặp vấn đề tương tự.

Một số ý kiến của Knet:

- Nói thật, NewJeans là kết quả do Min Heejin push hết mức. Tất cả những gì nhóm này có là marketing về concept. Nhìn trình độ từng cá nhân thì chỉ như idol công ty vừa và nhỏ thôi.

- Lúc After Like của IVE thành công thì bị chửi vì nghi ngờ gian lận.. Lần này đến lượt NewJeans đấy. Tất cả những nhóm nhạc thành công đều sẽ bị cáo buộc gian lận.

- Quả nhiên, đã thấy lạ rồi. Bán album ổn nhưng thứ hạng digital lạ lắm... Mà nhóm này còn chẳng có fan quốc tế.

- Cảm giác không thật. Nhóm này không có fan đăng ký tham gia ghi hình show âm nhạc nên cứ vịn vào cái cớ máy bay bị hủy để hoãn đi show.

- Rất nhiều người nói về việc nhóm này thao túng bảng xếp hạng Melon.

- Không thể phủ nhận NewJeans đang là pick của công chúng.