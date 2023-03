Jisoo (BLACKPINK) tung teaser nhá hàng nhưng sao trông "na ná" đợt solo của Jennie thế này?

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, sự kiện đáng mong chờ nhất đối với những ai là fan chị cả BLACKPINK - Jisoo chính thức solo sẽ diễn ra. 0h ngày 29/3 (giờ Hàn Quốc), YG đã "thả xích" teaser hé lộ 8 tạo hình và một phần giai điệu cho bài hát chủ đề Flower của Jisoo. MXH ngay lập tức tràn ngập hình ảnh xinh đẹp, loạt tạo hình mỹ miều của chị cả Jisoo. Là thành viên cuối cùng của nhóm nhạc nữ toàn cầu quảng bá solo, có thể thấy độ đầu tư, kinh phí khủng qua từng khung hình.

Teaser MV Flower - Jisoo

Bên cạnh sự háo hức và cơn mưa lời khen dành cho nhan sắc Jisoo, không ít khán giả lại có cảm giác quen thuộc. Quả thật, những hình ảnh trong MV Flower được nhá hàng khiến người ta liên tưởng đến MV SOLO của Jennie 5 năm trước.

Jisoo ngồi trước gương

Liên tục đổi tạo hình, trang phục

Những cảnh quay đường phố

hay dance break đều khiến người ta liên tưởng đến Jennie

Chỉ với 20 giây teaser, Jisoo đã thay đến 8 trang phục. Tất cả tạo hình đều nữ tính, cầu kì từ outfit cho đến phụ kiện. Chuyển cảnh, trang phục liên tục, điều này đã được YG làm từ teaser solo cho Jennie năm 2018. Thời điểm đó, Jennie cũng đã gây sốt bởi số lượng outfit khổng lồ đến từ những nhà mốt xa xỉ. Tổng cộng trong MV SOLO, Jennie đã diện hơn 20 tạo hình, liệu con số này sẽ còn khủng hơn với chị cả Jisoo?

Quả thật một số góc máy và màu MV của cả 2 có nét tương đồng

Jennie cũng đổi tạo hình, trang phục xoành xoạch

Dance break ở đường phố

Như đã được công bố, MV solo của Jisoo được thực hiện tại nước ngoài. Trong 4 MV cá nhân của BLACKPINK, Jennie và Jisoo là hai thành viên được quay MV ngoại cảnh nước ngoài. Một số bối cảnh được bắt gặp trong teaser Flower gợi đến cảm giác quen thuộc, khiến người ta liên tưởng đến SOLO - Jennie. Những cảnh quay đường phố, trước gương hay phần hé lộ vũ đạo của Jisoo đều rất có "vibe" Jennie.

Đặc biệt, màu sắc hai MV tương đồng nhau mang đến chút hoài niệm và đẩy tính thời trang lên cao, đây có thể được coi như đặc trưng trong cách YG làm MV cho gà nhà. Không chỉ Jennie, một số ý kiến còn chỉ ra Flower có một số điểm làm người ta nhớ đến On The Ground của Rosé.

Màu MV và bối cảnh Flower cũng gây liên tưởng đến Rosé trong On The Ground, đây chính là "màu sắc YG"?

Ngay sau khi teaser Flower lên sóng, dân tình đã bàn tán rôm rả sự tương đồng giữa Jisoo và Jennie. Nhiều ý kiến chia sẻ nghĩ đến Jennie SOLO ngay sau khi xem teaser solo của Jisoo. Đứng trước nhiều sự so sánh, fan Jisoo cho rằng hiện tại là quá sớm để khẳng định MV Jisoo mang màu sắc của ai. Về màu sắc và cách xây dựng MV, phần lớn vẫn được YG quyết định. Việc các MV cùng 1 công ty sản xuất vốn không lạ và không đáng để tranh cãi.

Trước nhiều ý kiến so sánh với Jennie, fan Jisoo cho rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định

Phản ứng của netizen:

- Không hiểu sao coi mà cứ thấy mấy cảnh na ná SOLO của Jennie vậy đó. Kim Jisoo mãi đẹp mãi yêu.

- Concept như tiểu thư danh môn bị phản bội tình cảm vậy. Kim Jennie is that you?

- Nhìn hơi hướng liên kết với MV SOLO Jennie vậy ta?

- Đoạn đầu là ngồi bên cửa đìu hiu một mình, đoạn hai mặc đồ đen nhảy như SOLO Jennie, ngồi bên kính thì rất On The Ground Rosé, thấy được mấy cảnh liên tưởng đó.

- Xem xong nhảy số SOLO Jennie luôn, một số cảnh thì là On The Ground.

- Không phải quá sớm để so sánh Jisoo với cô này cô kia sao. Màu MV thì cùng 1 nhà YG mà, tương đồng đâu có lạ.