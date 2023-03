Jisoo hé lộ tạo hình vừa cổ trang vừa hiện đại, hóa ra đã được nhá hàng từ loạt MV trước của BLACKPINK?

Sau loạt tạo hình lộng lẫy khoe khéo nhan sắc rực rỡ, dân tình lại được phen trầm trồ với đẳng cấp visual của Jisoo trong clip mới quảng bá cho album solo ME. Lần này, Jisoo không còn trưng dụng sắc đỏ hay sắc trắng quen thuộc, cô nàng biến hóa ảo diệu trong outfit đen đầy bí ẩn. Jisoo cũng là thành viên BLACKPINK mang đậm nét đẹp Hàn nhất, cô tiếp tục phô diễn được thế mạnh nhan sắc qua hình tượng mỹ nữ cổ trang, với trang phục và phụ kiện tinh tế đến từng chi tiết.

Jisoo hóa mỹ nữ cổ trang

Jisoo xuất hiện bí ẩn, ma mị

Nhan sắc nét nào ra nét đó

Quyến rũ từ trong ánh mắt

Xuất hiện đầy ma mị và quyền lực, Jisoo khiến dân tình tò mò điều tiếp theo cô nàng sẽ mang đến. Không còn thể hiện mặt nhẹ nhàng, nữ tính như hoa, Jisoo ở hình tượng mỹ nữ cổ trang trang điểm sắc nét, khoe gương mặt thần thái cuốn hút đến từng ánh mắt. Trâm hoa truyền thống của Hàn Quốc cũng được trưng dụng một cách tinh tế thể hiện tính nền nã bên trong Jisoo.

Visual được ví như Hoa hậu Hàn Quốc, không quá khó hiểu khi Jisoo luôn là mảnh ghép đậm chất Hàn nhất của nhóm nhạc nữ toàn cầu. Concept mới lạ này kích thích sự hào hứng của đông đảo fan, không biết Jisoo sẽ mang đến tính cộng hưởng nào giữa truyền thống - hiện đại trong sản phẩm solo.

Tạo hình cổ trang của Jisoo trong Pink Venom

Trước đó trong MV Pink Venom, Jisoo là thành viên duy nhất chơi Huyền cầm, mặc Hanbok, cài đầu và trang phục cảm hứng truyền thống. Cô nàng gây sốt bởi cách truyền bá nét đẹp xưa cũ tinh tế, trang phục, phụ kiện đều đầu tư chỉn chu, hoàn hảo. Ở phân cảnh cuối của MV How You Like That, Jisoo cũng cùng 3 người em diện trang phục hanbok cách tân.

Nhan sắc Jisoo "cân" được nhiều phong cách, và chắc chắn vô cùng toả sáng trong các tạo hình cầu kì quý tộc truyền thống. Liệu Jisoo đã hé lộ trước một phần concept cho sản phẩm solo bằng tạo hình trong MV mở đường album phòng thu thứ 2 của BLACKPINK?