Jisoo công bố 2 bài hát trong album, vẫn gây tranh cãi vì vấn đề muôn thuở của BLACKPINK

0h ngày 28/3 (theo giờ Hàn Quốc), Jisoo tiếp tục tung hình ảnh mới cho album cá nhân đầu tay ME sẽ phát hành ngày 31/3 sắp tới. Lần này, tracklist cùng đội ngũ sản xuất đã được hé lộ. Fan không khỏi phấn khích và tò mò trước sản phẩm solo của chị cả BLACKPINK. Ngoài sự háo hức dành cho thể loại nhạc, concept sẽ được Jisoo thể hiện, dân tình vẫn tranh cãi vấn đề muôn thuở mỗi lần BLACKPINK hay các thành viên ra nhạc.

Jisoo công bố tracklist

Mang đến nhiều tạo hình nhưng sắc đỏ vẫ là màu chủ đạo được Jisoo sử dụng cho các hình ảnh quảng bá album ME, do đó fan tin chắc concept sẽ xoay quanh màu sắc rực rỡ cùng nhan sắc kiều diễm của Jisoo. Ngoài ca khúc chủ đề Flower đã công bố trước đó, album của Jisoo còn bao gồm một ca khúc b-side All Eyes On Me được dự đoán sẽ là một bản ballad buồn. Với sự bổ sung này, single album của chị cả BLACKPINK cũng ngang bằng số lượng 2 track như Rosé và Lisa.

Màu đỏ là concept chủ đạo của Jisoo?

Đội ngũ sản xuất album cho Jisoo bao gồm những cái tên quen thuộc: Teddy và đội ngũ The Black Label như R.TEE, 24, Kush. Sự thiếu vắng cái tên Jisoo ở phần credit khiến không ít fan cảm thấy hụt hẫng. Chị cả BLACKPINK vốn có khả năng sáng tác, tham gia viết lời cho nhiều ca khúc của nhóm như Lovesick Girls, Yeah Yeah Yeah,... do đó fan kì vọng cô sẽ tự mình tham gia vào khâu sản xuất album solo. Đây không phải vấn đề quá lớn, nhưng đã kịp tạo ra tranh cãi trên MXH.

Jisoo từng tham gia sáng tác ca khúc chủ đề Lovesick Girls

Các antifan tiếp tục mang lý lẽ BLACKPINK phụ thuộc Teddy, "rời xa Teddy là bão tố", chỉ ra Jisoo đặt tên album ME chứa hàm ý cá nhân khẳng định bản thân nhưng lại để ekip sáng tác hoàn toàn. Ở các sản phẩm solo trước của 3 cô em, cũng nhận chỉ trích tương tự. Single album của Rosé vẫn do Teddy và đội ngũ The Black Label sản xuất nhưng bản thân cô nàng tự viết lời nên được "châm chước", Jennie chỉ solo một bài hát nên chưa bị soi xét quá nhiều vấn đề tự sáng tác.

Rosé và Jennie bị antifan ám chỉ dựa dẫm Teddy phần âm nhạc

Đỉnh điểm tranh cãi là khi Lisa đặt tên album LALISA nhưng không tham gia sản xuất khiến không ít netizen buông lời tiêu cực, cho rằng các cô gái chỉ "ăn sẵn", "dựa dẫm" Teddy. Hiện tại, Jisoo là thành viên tiếp theo bị lời ra tiếng vào.



Thế nhưng, dây chuyền sản xuất tại YG là dây chuyền khép kín, The Black Label là hãng thu liên kết và đảm nhận phần âm nhạc cho hầu hết nghệ sĩ YG. Không tránh khỏi ý kiến so sánh các bài hát của BLACKPINK và sản phẩm solo có màu sắc tương đồng nhau, nhưng việc chỉ trích nghệ sĩ không tham gia khâu sản xuất là không thuyết phục. Các BLINK đưa ra nhiều lý lẽ cứng rắn bảo vệ idol, không thiếu nghệ sĩ solo được ekip chuẩn bị mọi thứ. Jisoo chắc chắn đã tham gia vào vấn đề lên ý tưởng, concept và lựa chọn âm nhạc phù hợp ngay từ đầu. Không thể hiện tên trong phần credit không có nghĩa mọi công sức đều bị phủ nhận.