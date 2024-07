Nhóm nữ Kpop bị chỉ trích "rẻ tiền"

Ngày 1/7, KISS OF LIFE comeback với single album Sticky. Là tân binh đang lên của Kpop, KISS OF LIFE nhận được sự chú ý sau sản phẩm ấn tượng Midas Touch. Dù đến từ công ty nhỏ, nhưng KISS OF LIFE lại gây sốt bởi nhạc hay, đội hình 4 thành viên tài năng và chất lượng visual đồng đều. Nhóm debut vào tháng 9/2023 với 4 mảnh ghép: Julie, Natty, Belle và Haneul, thuộc công ty S2 Entertainment.

4 mảnh ghép tài năng của KISS OF LIFE

Trong đó, giọng ca chính Julie là thực tập sinh 5 năm tại The Black Label. Belle có nhiều sáng tác hit cho LE SSERAFIM, Miyeon ((G)-IDLE)... Thành viên hot nhất nhóm - Natty từng là thực tập sinh JYP, tham gia hai show sống còn, suýt là một mẩu của TWICE. Em út Hanuel là cựu thực tập sinh SM. Vì vậy, về khoản tài năng, KISS OF LIFE được đánh giá cực tốt.

KISS OF LIFE - MV Sticky

Trở lại với Sticky, KISS OF LIFE tiếp tục theo đuổi thế mạnh với bản phối Hip-hop, RnB sôi động, lấy tinh thần lễ hội làm chủ đạo. Ca khúc như bước đệm để nhóm “phá đảo" lễ hội nhạc nước hot nhất Hàn Quốc - Waterbomb sắp tới đây. Do đó, phần MV của KISS OF LIFE cũng tràn ngập không khí mùa hè. Tuy nhiên, Sticky lại đang mang về nhiều tranh cãi.

KISS OF LIFE gây tranh cãi vì quá bạo trong MV mới

Các cô gái mặc bikini, trang phục cắt xẻ sâu

Thực hiện những động tác nhạy cảm

MV Sticky bị xây dựng hình ảnh quá bạo, đầy cảnh nóng. 4 nữ tân binh diện những thiết kế cắt xẻ sâu, biến tấu từ bikini nhằm khoe body. Đáng nói, vũ đạo của Sticky cũng được dựng với nhiều động tác nhạy cảm. KISS OF LIFE liên tục nhảy ở tư thế gợi cảm, trang phục nhuốm nước tạo thành nhiều phân cảnh khiến người xem nóng mắt.

MV ngập tràn cảnh nóng của KISS OF LIFE

Vũ đạo trong nước khiến nhiều người nóng mắt

Trước đó, khi comeback với Midas Touch, KISS OF LIFE nhận về cơn mưa lời khen vì hình ảnh chỉn chu, cao cấp như sản phẩm đến từ công ty lớn. Nhưng với lần trở lại này, phản ứng hoàn toàn trái ngược. Netizen Hàn khắt khe nhận xét từ tạo hình cho đến vũ đạo của Sticky đều quá dung tục, nếu không muốn nói là hình tượng “rẻ tiền". Vũ đạo không đẹp mắt, không tôn tinh thần mùa hè nên có mà chỉ lạm dụng khoe thân. Ranh giới giữa quyến rũ và phản cảm rất mong manh, KISS OF LIFE đã bị “tình dục hoá" đến mức phản cảm.

Netizen Hàn khắt khe nhận xét từ tạo hình cho đến vũ đạo của Sticky đều quá dung tục, nếu không muốn nói là hình tượng “rẻ tiền"

Trên các diễn đàn Kpop, MV mới của KISS OF LIFE tạo nên cuộc tranh luận không hồi kết. Bên cạnh những ý kiến chê bai, một số người xem cởi mở lại bênh vực KISS OF LIFE. Nhóm được so sánh với đàn chị Sistar, một trong những nhóm nữ sexy nhất Kpop. Kể từ khi phong cách sexy thoái trào, rất lâu rồi mới có một “Sistar thứ hai" như KISS OF LIFE xuất hiện.

Một số người xem cởi mở lại bênh vực KISS OF LIFE, nhóm được so sánh với đàn chị Sistar

Hiện ca khúc đang tăng hạng trên các BXH nhạc số, dân tình cũng cho rằng vũ đạo cần tiết chế hơn, nếu đưa y nguyên lên các show âm nhạc chắc chắn bị “cắt sóng". Ngoài ra, việc theo đuổi phong cách táo bạo này có nguy cơ khiến KISS OF LIFE bị quấy rối. Hệ luỵ sẽ khôn lường chỉ sau 1 màn comeback, công ty cần có động thái bảo vệ “gà nhà".