Cuối tháng 6, KISS OF LIFE gia nhập đường đua âm nhạc với MV Sticky. Hưởng ứng trào lưu mùa hè, Sticky là một ca khúc sôi động, nóng bỏng đậm chất lễ hội. KISS OF LIFE “chơi lớn" với MV hot 100 độ với vũ đạo và những màn khoe body bỏng mắt. Tuy nhiên, vì quá táo bạo, màn comeback của KISS OF LIFE vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng KISS OF LIFE tạo hình phản cảm, vũ đạo gợi dục.

KISS OF LIFE đang tạo dấu ấn với màn comeback mới nhất cùng Sticky

Dính ồn ào, nhưng Sticky lại là một bài hát thành công của nhóm. Sau sân khấu Waterbomb, KISS OF LIFE gây tiếng vang mạnh mẽ. Ca khúc Sticky cũng liên tục tăng hạng trên các BXH nhạc số, lọt luôn top 10 MelOn. Bài hát tạo trend gây sốt châu Á. KISS OF LIFE đã có cúp show âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp nhờ Sticky.

Sticky liên tục thắng cúp show âm nhạc, KISS OF LIFE có cúp đầu tiên trong sự nghiệp nhờ bài hát này

Kể từ Midas Touch, KISS OF nhận được sự chú ý từ cộng đồng fan Kpop. Có thêm Sticky, nhóm chính thức “thoát kiếp nugu" (vô danh). Đội hình 4 thành viên có visual đồng đều, concept đa dạng, đẹp mắt của KISS OF LIFE được đánh giá cao. Có thời điểm, nhóm còn được so sánh với đàn chị BLACKPINK. KISS OF LIFE được dân Hàn ưu ái gọi là “phiên bản 2.0” của nhóm nữ toàn cầu.

KISS OF LIFE được đánh giá cao về tài năng, được ví như "BLACKPINK 2.0"

Nhóm debut vào tháng 9/2023 với 4 mảnh ghép: Julie, Natty, Belle và Haneul, thuộc công ty S2 Entertainment. Trong đó, các thành viên đều có thời gian thực tập tại các công ty lớn như The Black Label, JYP, SM. Về khoản tài năng, KISS OF LIFE được kỳ vọng cực cao. Trong thời điểm Kpop gặp “khủng hoảng hát live" từ các nhóm thế hệ mới, KISS OF LIFE được coi như ngoại lệ.

KISS OF LIFE thực hiện encore Sticky trên Show Champion ngày 17/7/2024

Nhưng mới đây, KISS OF LIFE lại gây tranh cãi vì lộ điểm yếu tài. Trong hai sân khấu encore Sticky, phần hát live của nhóm bị đánh giá thấp. 4 thành viên liên tục hát run rẩy, lên nốt cao bị lạc giọng. Dù không nhảy mất sức, KISS OF LIFE vẫn liên tục bị crack. Bella là main vocal "cân" nhóm cũng để lộ khuyết điểm trong sân khấu encore Show Champion.

Giọng live của Natty bị chê nhiều nhất

Nhóm chỉ đứng hát nhưng vẫn crack

Trên các diễn đàn Kpop, cư dân mạng bàn tán rôm rả về khả năng hát của KISS OF LIFE. Một bài đăng có tiêu đề "Tôi không nghĩ KISS OF LIFE tài năng" được lan truyền rộng rãi, thu về hơn 80 nghìn lượt đọc. Trong bài viết, tác giả "soi" kỹ năng live của KISS OF LIFE và đưa ra nhiều nhận xét khắt khe.

Main vocal Bella cũng không cứu vãn được tình thế

Cư dân mạng cho rằng KISS OF LIFE đang được đánh giá quá cao, danh không xứng với thực

“Họ có 2 màn trình diễn encore và cả hai đều khá tệ. Người hâm mộ bảo vệ nhóm bằng cách nói rằng tình trạng của họ không tốt và các thành viên rất lo lắng sau chiến thắng đầu tiên. Đến lần thứ hai, fan lại đưa ra lý do hát yếu là vì lịch trình quá bận rộn.

Tôi chắc chắn rằng tất cả các nhóm chiến thắng chương trình âm nhạc đều bận rộn. Có phải họ đang nói KISS OF LIFE đặc biệt bận rộn? Tôi không tin. Nhóm này được hưởng lợi nhiều nhất từ tranh cãi về kỹ năng hát live gần đây, nhưng tôi nghĩ họ là nhóm kém nhất trong 3 nhóm được hưởng lợi”, bài đăng viết.

KISS OF LIFE đang hứng chịu những bình phẩm tiêu cực

KISS OF LIFE đang hứng chịu những bình phẩm tiêu cực vì hai phần encore khủng hoảng. Dân tình trở nên hoài nghi về những đánh giá tích cực trước đó của KISS OF LIFE. Nhóm được quảng bá như “BLACKPINK thế hệ mới", tài năng miễn chê từ giọng hát, rap, vũ đạo đến khả năng sáng tác.

Nhưng với sự thể hiện mới nhất, KISS OF LIFE gây thất vọng. Thậm chí có ý kiến cho rằng KISS OF LIFE được đánh giá quá cao, danh không xứng với thực. Đặt cạnh hai cái tên cùng thế hệ BABYMONSTER và NMIXX là "không cùng đẳng cấp".

Hiện, MXH tràn ngập ý kiến trái chiều liên quan đến khả năng live của KISS OF LIFE:

- Họ tài năng nhưng không ở đẳng cấp của BABYMONSTER và NMIXX. Tôi nghĩ họ cũng sẽ bị ghét nếu tự nhận mình là người thừa kế của BLACKPINK.

- Tôi không nghĩ mọi người sẽ quan tâm nếu họ không tự quảng cáo mình là người có tay nghề cao. Nhưng một lần nữa, tôi không chắc họ có thể thành công như vậy nếu họ không làm điều đó.



- Không phải họ không có kỹ năng, mà là họ không đủ kỹ năng để tự quảng cáo mình là một nhóm có kỹ năng… Tôi không nghĩ có nhóm nào giỏi hơn NMIXX… Tôi nghĩ họ ngang tầm với NMIXX vì mọi người liên tục khen ngợi về họ, và tôi đã bị sốc khi nghe họ nói.



- Mọi người chiến thắng trên các chương trình ca nhạc đều bận rộn.



- Thật buồn cười khi họ được lan truyền rộng rãi sau thảm họa Coachella của LE SSERAFIM, chỉ để nhận ra rằng họ cũng không có kỹ năng như vậy.



- KISS OF LIFE có nhiều người ghét đến vậy sao?