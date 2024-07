Cuối tuần qua, Waterbomb 2024 đã diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc thu hút sự chú ý của đông đảo fan Kpop. Lễ hội nhạc nước quy mô nhất năm thu hút dàn sao đỉnh cao góp mặt như Cha Eun Woo, Jay Park, Minho (SHINee), Baekho,...

Đặc biệt, line-up nữ năm nay nóng hơn bao giờ hết với sự hiện diện của Nayeon (TWICE), Hwasa, fromis-9,... và màn chào sân của tân binh đang lên KISS OF LIFE. Thời gian qua, nhóm nữ của S2 Entertainment tạo dấu ấn qua loạt hit nhạc số liên tiếp, cùng visual và tài năng cực đáng gờm.

KISS OF LIFE "chào sân" Waterbomb

Trước khi chính thức chào sân Waterbomb, KISS OF LIFE đã phát hành ca khúc mùa hè Sticky như “trải đường" cho sân khấu đình đám này. Theo đuổi phong cách trưởng thành, quyến rũ, KISS OF LIFE không ngại mặc hở, thực hiện vũ đạo gợi cảm làm điểm nhấn cho Sticky.

Tuy nhiên, màn comeback của nhóm gặp nhiều ý kiến trái chiều vì quá táo bạo. Cả tạo hình lẫn vũ đạo của KISS OF LIFE cho Sticky bị nhiều người đánh giá là quá dung tục, thậm chí “rẻ tiền". Bỏ qua lời đàm tiếu, KISS OF LIFE vẫn mang Sticky đi quảng bá ở nhiều sân khấu lớn nhỏ, giúp bài hát tăng hạng đều đều trên các BXH nhạc số.

KISS OF LIFE trình diễn Sticky cực nóng bỏng tại Waterbomb 2024

Đến với Waterbomb 2024, KISS OF LIFE chiêu đãi dân tình loạt ca khúc ấn tượng của nhóm, từ Shhh, Midas Touch cho đến ca khúc mới nhất Sticky. Được thoải mái “quẩy tung" lễ hội nhạc nước, KISS OF LIFE như “hổ về rừng", phô diễn mọi thế mạnh hình thể cùng vũ đạo quyến rũ hết nấc.

Sân khấu hot 1000 độ!

Visual hút mắt của KISS OF LIFE

Vũ đạo Sticky lần nữa khiến người xem “bỏng mắt". Những động tác xoạc chân, lắc hông, nằm dài trên sân khấu đều được các cô gái tận dụng. Khoảnh khắc cởi áo khiến dân tình hú hét cực mạnh. Tuy ở lễ hội nhạc nước, nơi khoe body đã trở thành “đặc sản" nhưng với những góc quay táo bạo, sân khấu này của KISS OF LIFE khiến không ít người xem đỏ mặt. Dù vậy, 4 cô gái vẫn biểu diễn vô cùng tự tin. Năng lượng của KISS OF LIFE làm sân khấu nóng hơn bao giờ hết, khán giả trực tiếp không thể ngừng nhún nhảy theo.

Những cú lắc hông siêu cháy

Julie là thành viên táo bạo nhất

Julie gây sốt MXH Twitter

4 thành viên đều diện bikini được biến tấu, khoe trọn vòng hai chuẩn chỉnh không chút mỡ thừa. Natty và Julie là hai thành viên hot nhất, được mệnh danh là “thánh body” thế hệ mới. Fancam cá nhân của Julie thu về gần 1.5 triệu views trên nền tảng X (Twitter).

Body "hot hòn họt" của Julie

Phía sau hậu trường, KISS OF LIFE còn được dịp rủ Jay Park và Nayeon “đu trend" nóng bỏng quảng bá cho Sticky. Video Natty nhảy đôi cùng Jay Park được dân tình chia sẻ rầm rộ. Nhưng viral hơn cả chính là màn đọ sắc giữa Julie và Nayeon. Thành viên hot nhất nhóm TWICE trẻ trung, nhiệt huyết không hề kém đàn em. Những chuyển động cơ thể hút mắt của bộ đôi Julie và Nayeon khiến fan mê mẩn không thôi.

Nayeon và Julie đu trend Sticky cực nóng bỏng

Ở năm thứ 9 sự nghiệp, Nayeon hiện đã quyến rũ và nóng bỏng hơn xưa. Cô nàng cũng tích cực thay đổi hình ảnh theo định hướng này. Do đó, Nayeon trông như “cặp bài trùng" khi đứng cạnh mỹ nhân nóng bỏng Julie.

Nayeon cực cháy cạnh đàn em

Màn twerk khiến fan mê mẩn

Đọ visual "một 9 một 10"

Hiện, các topic về KISS OF LIFE tại Waterbomb đang cực viral trên các nền tảng MXH. Dù gặp đôi chút tranh cãi, nhưng có thể thấy định hướng nhạc bắt tai, phong cách trưởng thành rất hợp với 4 cô gái. Thế mạnh về hình thể, vũ đạo giúp KISS OF LIFE dễ dàng chinh phục cách sân khấu lễ hội sôi động. Khán giả kỳ vọng KISS OF LIFE sẽ trở thành “biểu tượng Waterbomb” sau màn chào sân này. Được biết, nhóm sẽ tham gia tour Waterbomb ở nhiều nước, rất có khả năng sẽ về Việt Nam trong tương lai gần.