KISS OF LIFE dù xuất phát từ công ty nhỏ, không có nhiều tiếng tăm nhưng độ nhận diện của nhóm lại được công chúng biết nhiều tới thông qua các sản phẩm âm nhạc bắt tai, đầu tư về hình ảnh. Tuy nhiên kể từ sau MV Sticky, KISS OF LIFE lại gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí bị chê “rẻ tiền” với nhiều phân cảnh “tình dục hóa” đến mức phản cảm.

Đáng chú ý vào ngày 13/8 vừa qua, Julie và Natty - hai thành viên của KISS OF LIFE đã xuất hiện trên kênh YouTube của Mnet trong một bộ phim ngắn với sự tham gia của nam diễn viên Lee Yi Kyung. Đây được cho là phiên bản hiện đại của bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc The Handmaiden (Cô Hầu Gái). Tuy nhiên, phân cảnh của cả hai trong video này tiếp tục nhận về nhiều ý kiến chỉ trích.

Clip Julie và Natty trong video gây tranh cãi

Julie và Natty - hai thành viên của nhóm KISS OF LIFE

Cả hai được cho tái hiện lại phân cảnh nhạy cảm của hai diễn viên nữ Kim Tae Ri (trái) và Kim Min Hee (phải) với phân cảnh đồng tính nữ trong phim The Handmaiden

Cụ thể ở đoạn cuối phim ngắn, Natty và Julie đã cùng nhau nhảy trên nền nhạc ca khúc Buttons của The Pussycat Dolls. Ở phân cảnh đầu, cả hai gây ấn tượng mạnh bởi loạt vũ đạo gợi cảm, quyến rũ. Thế nhưng ở phân cảnh sau đó, cộng đồng mạng lại chỉ trích cả hai có những vũ đạo quá gợi cảm như tái hiện lại phân cảnh tình dục đồng tính nữ nổi tiếng trong phim The Handmaiden. Không chỉ chỉ trích hai thành viên, netizen còn cáo buộc công ty chủ quản của KISS OF LIFE - S2 Entertainment đang lợi dụng các thành viên.



Natty và Julie được cho tái hiện lại những phân cảnh của hai diễn viên trong bộ phim The Handmaiden nổi tiếng

Thậm chí phân cảnh này còn làm liên tưởng đến cảnh quay tình dục đồng tính nữ từng gây xôn xao màn ảnh Hàn

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Tôi chỉ thấy gợi dục chứ không gợi cảm chút nào. Họ đang tôn vinh The Handmaiden hả?

- Tại sao công ty này lại thích tình dục hóa nghệ sĩ của mình đến vậy.

- Nếu Park Chan Wook - đạo diễn kiêm biên kịch của The Handmaiden nhìn thấy điều này, có lẽ ông ta sẽ truy tìm kẻ đứng sau video.

- Từ Sticky đến video này… Chuyện gì đang xảy ra với nhóm nữ Kpop vậy.

- Tưởng đâu những cái chuyện sexy, gợi cảm hóa nghệ sĩ này xuất hiện từ chục năm trước rồi chứ.