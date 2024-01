Nhóm nhạc nào đủ sức thay thế vị trí của BTS?

2024 được dự đoán là một năm có nhiều xáo trộn của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc khi BTS vắng mặt, thành viên của các nhóm nhạc lớn như BLACKPINK, EXO bắt đầu tách ra hoạt động solo, G-Dragon của BIGBANG cũng rời YG để gia nhập công ti quản lý mới. Nhà phê bình âm nhạc Cha Woo Jin dự đoán, xu hướng này sẽ phát triển mạnh trong tương lai. "Kpop đã vươn ra toàn cầu, các nghệ sĩ cũng dễ dàng hơn khi hoạt động ở thị trường quốc tế. Với danh tiếng đã tạo dựng được họ không cần dựa quá nhiều vào công ti quản lí. Vì vậy nhiều điều khoản sẽ phải thiết lập lại nếu các công ti muốn giữ chân nghệ sĩ lâu dài".

Những ứng cử viên sáng giá

SEVENTEEN đang được đánh giá là ứng cử viên số 1. Nhóm nhạc 13 thành viên đã bán được 16 triệu album chỉ riêng trong năm 2023. Nổi bật phải kể đến album FML phát hành vào tháng 4 năm ngoái. Sản phẩm âm nhạc này đã nhận được rất nhiều giải thưởng bao gồm: Album của năm tại Lễ trao giải Golden Disc lần thứ 38, Album hay nhất tại MAMA lần thứ 19, Giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á lần thứ 8 và Giải thưởng Seoul Music lần thứ 33.

Nhóm SEVENTEEN tại diễn đàn thanh niên UNESCO lần thứ 13

Trong năm vừa qua nhóm cũng đã tổ chức thành công tour lưu diễn Follow găp gỡ hơn 1 triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Tháng 11/2023 SEVENTEEN đã trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên có bài phát biểu và biểu diễn tại diễn đàn thanh niên UNESCO lần thứ 13. Điều này đã khẳng định vị thế của nhóm là một biểu tượng đại diện cho giới trẻ chứ không chỉ là hiện tượng của ngành giải trí Hàn Quốc.

Stray Kids cũng lập được nhiều thành tích ấn tượng. Ca khúc Rock Star phát hành vào tháng 11 năm ngoái đã lọt vào bang xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 90, giúp Stray Kids trở thành nhóm nhạc nam Kpop thứ 2 đạt được thành tích này sau BTS. Stray Kids cũng có 4 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 ngay sau khi phát hành bao gồm: Oddinary (2022), Maxident (2022), 5 Star (2023) và Rock Star (2023). Nhóm cũng được các chuyên gia âm nhạc uy tín trên thế giới đánh giá cao.

Nhóm Stray Kids

Theo nhà phê bình âm nhạc Kim Do Heon, không nên đế cập đến khái niệm "BTS tiếp theo". "Những gì BTS đã tạo dựng được là thành tựu của chính họ chứ không phải là của Kpop. Ngay cả khi có một nhóm nhạc nổi tiếng như BTS xuất hiện thì hình tượng mà họ xây dựng hay thông điệp muốn truyền tải cũng rất khác biệt. Chúng ta nên tìm kiếm một nhóm nhạc lớn tiếp theo chứ không phải nhóm thay thế cho BTS" ông nhấn mạnh.

Những tân binh hứa hẹn bứt phá

Không quá khi nói rằng năm 2023 là năm của NewJeans khi các ca khúc của nhóm tràn ngập đường phố. Nhóm nhạc nữ nhà HYBE đã giành được rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như: Giải thưởng cao nhất hạng mục Bài hát kĩ thuật số của năm tai Golden Disc Awards lần thứ 38, Bài hát của năm và Nghệ sĩ của năm tại Giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á 2023, Melon Music Awards 2023 và MAMA Awards 2023.

Nhóm IVE

Get Up, album thứ 2 của NewJeans phát hành vào tháng 7 năm ngoái đã bán được 2 triệu bản, trở thành nhóm nhạc nữ đạt được thành tích này nhanh nhất lịch sử Kpop. Get Up cũng lọt vào top 5 Album bán chạy nhất tại thị trường Mỹ trong năm 2023.

Theo Lee Gyu Tag, chuyên gia nghiên cứu văn hóa tại Đại học George Mason, hai nhóm IVE và LE SSERAFIM cũng có rất nhiều tiềm năng. "IVE có sức hút đặc biệt với khán giả trong nước nhưng LE SSERAFIM lại rất được khán giả quốc tế yêu thích. Cả NewJeans, IVE và LE SSERAFIM đều đang là tương lai của Kpop" ông nhận định.