"Kiếp nạn" concert SEVENTEEN tại Philippines: SVĐ nứt vỡ nguy hiểm, fan ngất xỉu, 1 thành viên rời sân khấu vì lý do sức khỏe!

Sau khi kết thúc lịch trình "kín bưng" tại Nhật Bản và lễ trao giải Golden Disc Awards 2024, SEVENTEEN đã tiếp tục chặng tiếp theo của tour châu Á Follow, với điểm đến Bulacan, Philippines. Tổ chức tại SVĐ Thể thao Philippines, concert của nhóm nam triệu bản thu hút hàng chục nghìn fan tham dự, lấp đầy khán đài. Tại đây, người hâm mộ đã có những giây phút thăng hoa, chìm đắm cùng thần tượng.

Tuy nhiên, một số lỗi tổ chức cùng tình hình thời tiết của 2 đêm diễn đã khiến nhiều sự cố xảy ra. Được gặp gỡ SEVENTEEN, fan hào hứng nhưng cũng trải qua không ít "kiếp nạn" gọi tên Follow to Bulacan.

SEVENTEEN hoàn thành 2 đêm concert Follow to Bulacan

Khán đài được phủ kín với hàng chục nghìn fan

Sân khấu nứt vỡ gây nguy hiểm, không cung cấp đủ nước trong thời tiết nắng nóng

Vấn đề nổi cộm khiến nhiều fan bất bình nhất trong 2 ngày diễn ra concert của SEVENTEEN tại Bulacan chính là sân vận động xuống cấp, nứt vỡ gây nguy hiểm. Một băng ghế bị rơi ra khỏi khu vực khán đài, vết xi măng vỡ khiến dân tình khiếp sợ. Hình ảnh được người hâm mộ chia sẻ lên MXH đã dấy lên làn sóng tranh cãi về việc đảm bảo an toàn.

Một băng ghế bị rơi vỡ ngay trên khán đài concert SEVENTEEN tại Bulacan

Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm tại Philippines cũng khiến người đi xem concert gặp nhiều bất tiện. Yêu cầu tiên quyết tại show chính là cung cấp đủ nước uống. Sau sự cố nghiêm trọng ở concert Taylor Swift Brazil vừa rồi, các fan "đi đu idol" càng cẩn trọng, chuẩn bị kỹ càng hơn. Tuy nhiên, với thời lượng kéo dài lên đến hơn 3 tiếng, việc hết nước uống giữa chừng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhiều fan tham gia concert SEVENTEEN phàn nàn, BTC địa phương không cung cấp đủ nước để bán tại sân, trong khi đó nội quy là khán giả không mang thức ăn, nước uống từ bên ngoài vào.

Nhận thấy nhiều fan ở khu vực standing thiếu nước, SEVENTEEN chuyền nước cho fan

Khoảnh khắc khiến các Carat ấm lòng

Các thành viên SEVENTEEN liên tục hỏi thăm tình hình fan

Trong quá trình show diễn ra, các thành viên SEVENTEEN liên tục phải chuyền nước từ trên sân khấu xuống cho fan khu vực standing. Nhận thấy các vấn đề bất cập, nhóm vừa biểu diễn vừa để ý đến từng diễn biến trên sân.

Fan ngất xỉu ngay tại show, SEVENTEEN phải xử lý tình huống khẩn cấp

Follow to Bulacan D-1 là ngày liên tục diễn ra sự cố. Vì các yếu tố khách quan, không thể tránh khỏi việc fan bị ngất xỉu. Trong tình huống khẩn cấp, các fan đã kêu gọi các thành viên dừng lại, Hoshi, Wonwoo và The8 nhanh chóng có hành động. Hoshi yêu cầu đội an ninh xung quanh kịp thời hỗ trợ fan ngất xỉu. Sau khi xử lý tình huống, các thành viên khéo léo trấn an fan, để concert tiếp tục và liên tục nhắc nhở mọi người chú ý tình trạng sức khoẻ.

Một fan ngất xỉu, SEVENTEEN phải nhờ sự giúp đỡ xung quanh

Hoshi yêu cầu đội an ninh xung quanh kịp thời hỗ trợ fan ngất xỉu

Chứng kiến thần tượng quan tâm, lo lắng từng chút làm các Carat ấm lòng, nhưng cũng bất bình và khó chịu với đơn vị tổ chức. Mức vé trung bình của Follow to Bulacan không phải con số nhỏ, do đó, Live Nation (đơn vị tổ chức concert) hứng chịu bão phẫn nộ của fan Philippines, bị chỉ trích trên MXH. Nhất là sau D-1, nhiều bài đăng lên xu hướng yêu cầu Live Nation có động thái ghi nhận và đảm bảo sự cố không lặp lại cho concert D-2.

Seungkwan rời sân khấu vì lý do sức khoẻ

Một điểm đáng tiếc nữa lại Follow to Bulacan D-1 chính là sự vắng mặt giữa chừng của thành viên Seungkwan. Vì lý do sức khoẻ, nam idol phải rời sân khấu đột ngột. Thời gian qua, SEVENTEEN liên tục phải chạy show trong tình trạng thiếu 1 - 2 thành viên, suốt chặng tour Follow, chưa bao giờ nhóm đủ đội hình 13 người.

Seungkwan rời sân khấu Follow to Bulacan D-1 vì lý do sức khoẻ

Kết concert Follow to Bulacan D-1, SEVENTEEN chỉ có 10 thành viên

Seungkwan từng phải tạm dừng hoạt động hồi giữa năm 2023 vì tình trạng sức khoẻ. Anh chàng quay trở lại quảng bá vào tháng 10/2023. Rất may, Seungkwan đã nhanh chóng hồi phục, tham gia vào đêm diễn thứ 2 cùng nhóm.

Suốt chặng tour Follow, chưa bao giờ nhóm đủ đội hình 13 người

Dù vẫn luôn xuất hiện chỉn chu, mang đến tiếng cười và những màn trình diễn đỉnh cao thì fan vẫn cực kì lo ngại trước lịch trình dày đặc của SEVENTEEN. Sắp tới, nhóm sẽ tiếp tục tour Follow tại Macau, Trung Quốc. Người hâm mộ mong rằng SEVENTEEN sẽ có quãng nghỉ xả hơi sau khi hoàn thành concert tại đây.