Bruno Mars đích thân lựa chọn APT để hợp tác cùng Rosé (BLACKPINK)

Trong buổi phỏng vấn với Vogue, Rosé - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK - đã chia sẻ lý do dẫn tới sự hợp tác đáng kinh ngạc của cô với Bruno Mars. Theo đó, nữ thần tượng tiết lộ cô đã luôn muốn được kết hợp cùng nam ca sĩ người Mỹ kể từ sau khi xem concert của anh tại Hàn Quốc.

Một nguồn tin cho biết Rosé đã gửi ba bài hát cho giọng ca That's What I Like, không kỳ vọng gì nhiều bởi bản thân không biết liệu màn hợp tác có thể xảy ra hay không. Tuy nhiên, "bông hồng Australia" đã vô cùng ngạc nhiên khi Bruno thích ca khúc APT. và lựa chọn ca khúc này để thu âm. Thậm chí, khi được biết ca khúc viết về trò chơi uống rượu của Hàn Quốc, nam ca sĩ càng tỏ ra thích thú hơn.

Chỉ trong vài giờ sau khi phát hành, ca khúc này đã lập tức nhận được chú ý của đông đảo khán giả trên toàn thế giới, thống trị BXH iTunes toàn cầu. Trên Spotify, APT. giữ vững vị trí là một trong những bài hát dẫn đầu BXH hàng ngày. Tại các BXH âm nhạc Hàn Quốc, ca khúc cũng leo lên vị trí đầu bảng chỉ trong chưa đầy một ngày kể từ khi ra mắt.