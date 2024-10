Lady Gaga phát hành đĩa đơn mới trong tuần này

Mặc dù Lady Gaga vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng hãng thu âm Universal Music đã đăng tải các bản lưu trước cho "Disease" trên một trang web liên kết đến Spotify và Apple Music. Người hâm mộ đã suy đoán vào đầu tuần này rằng bài hát thực sự có thể có tựa đề là "Disease" - sau khi nhận thấy rằng chữ viết hoa của một số bài hát của cô trên dịch vụ phát trực tuyến đã thay đổi từ chữ hoa sang chữ thường và ngược lại, và khi sắp xếp lại, các chữ cái đầu tiên của bảy bài hát được đánh vần là "Disease".



Chỉ vài giờ trước khi trang web của Universal thu hút sự chú ý, Gaga đã phát hành một danh sách phát trên tài khoản Spotify của mình, sắp xếp các bài hát ở trên theo thứ tự đánh vần là "Gaga Disease".

Bản thân Gaga trước đó đã ám chỉ ngày phát hành vào tháng 10 cho đĩa đơn đầu tiên trong album thứ bảy của cô. Trước đó, vào tháng 9, Lady Gaga đã đăng một hành trình ghi chú "XX October: LG7 đĩa đơn đầu tiên", cùng với những ngày đáng chú ý trong đợt quảng bá "Joker: Folie à Deux" của cô.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Lady Gaga vừa đóng vai chính trong phim "Joker: Folie à Deux". Tuy nhiên, bộ phim bị giới phê bình chỉ trích và không đạt doanh thu phòng vé. Mặc dù các nguồn tin từ hãng phim cho biết bộ phim sẽ hòa vốn nhưng có khả năng sẽ lỗ từ 150 đến 200 triệu USD sau khi thất bại trên màn ảnh rộng.

Ngay trước khi bộ phim được phát hành, Lady Gaga đã bất ngờ phát hành album mới "Harlequin", lấy cảm hứng từ nhân vật của cô trong phim. Dự án bao gồm hầu hết các bài hát kinh điển được yêu thích của American Songbook như "Get Happy", "That's Life" và "That's Entertainment". Album này gợi nhớ đến hai album Lady đã thực hiện với cố danh ca Tony Bennett, "Cheek to Cheek", được đề cử giải Grammy và "Love for Sale".

Mặc dù album không được đón nhận rộng rãi nhưng Lady Gaga hiện đang tận hưởng thành công của "Die With a Smile" - bản song ca của cô với Bruno Mars ra mắt vào tháng 8 vừa qua. Bài hát đó là điểm sáng về mặt thương mại cho Gaga, ra mắt ở vị trí thứ 3 trên Hot 100 và nhận được hàng trăm triệu lượt phát trực tuyến.

Lần cuối cùng Lady Gaga phát hành một album phòng thu đúng với phong cách là vào năm 2020, khi "Chromatica" ra mắt giữa lúc đại dịch bắt đầu. Nỗ lực đó của cô đã thành công vang dội trên các bảng xếp hạng sau đó.

Khởi nghiệp với vai trò ca sĩ nhưng đến thời điểm hiện tại, Lady Gaga đã được ghi nhận tài năng ở cả hai lĩnh vực là ca hát và diễn xuất.