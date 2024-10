Tại hậu trường của lễ trao giải tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll, Cher xác nhận bà đã từng tuyên bố rằng bà "chẳng quan tâm đến việc mình có được vào hay không". Nhưng khi điều ấy đến, Cher nói bà cảm thấy vô cùng vui mừng khi bà có mặt tại đây.



Cher đã tạo nên một giai điệu lạc quan cho đêm diễn khi mở màn chương trình. Đầu tiên, bà song ca với Dua Lipa trong ca khúc "Believe" và sau đó là màn trình diễn solo mạnh mẽ với ca khúc "If I Could Turn Back Time". Bài phát biểu nhận giải của Cher rất chân thành và thẳng thắn, khi bà chọn nói về sự trao quyền và khả năng phục hồi thay vì những cảm xúc mâu thuẫn khét tiếng của mình khi bước vào Rock Hall. Ở hậu trường, Cher đã giải thích thêm về cảm giác trước đây của mình và sự thay đổi trong trái tim bà.

Cher (bên trái) và Dua Lipa biểu diễn trong Lễ vinh danh Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll lần thứ 39. (Ảnh: AP)

"Tôi đã nói rằng tôi chẳng quan tâm đến việc mình có được vào hay không" - Cher nói trước khi mô tả "mối quan hệ yêu - ghét" của bà với việc được giới thiệu trong nhiều năm qua - "Tôi đã nghĩ "Tôi phải làm gì để được giới thiệu vào nơi này?". Thực sự là bạn phải làm gì để trở thành một phần của nó? Và rồi tôi thực sự tự hào khi nói rằng: "Tôi không muốn tham gia" và "Đừng đưa tôi vào danh sách sau khi đã qua đời".

Điều khiến Cher thay đổi suy nghĩ là những người còn lại. Bà nói: "Tôi thực sự mềm lòng khi nghe những người sẽ tham gia và những người mà tôi ngưỡng mộ... Và tôi cảm thấy rất vui. Tôi có thể nói rằng tôi rất vui vì mình được tham gia. Bởi vì nếu tôi không muốn, tôi đã không nói ra, tôi đã không ở đây".

Dionne Warwick (bên trái) và Teyana Taylor ôm nhau trong Lễ vinh danh Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll lần thứ 39. (Ảnh: AP)

Mỗi lễ trao giải tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll đều có bầu không khí đặc trưng riêng. Và trong sự kiện năm 2024, một buổi hòa nhạc kéo dài năm tiếng rưỡi tại Sân vận động Rocket Mortgage FieldHouse đã bán hết vé và lòng biết ơn chính là chủ đề chính của những người thuyết trình, nghệ sĩ biểu diễn và những người được vinh danh.

Theo Variety đưa tin, hầu như không có sự đấu đá nội bộ hay kịch tính nào. Các khách mời đặc biệt và cộng tác viên cảm thấy rất hợp nhau và những người trao giải và thuyết trình - bao gồm nữ diễn viên Julia Roberts (Dave Matthews Band), diễn viên hài Jack Black (Ozzy Osbourne), diễn viên hài Dave Chappelle (A Tribe Called Quest), và các nhạc sĩ Chuck D (Kool & the Gang), Sammy Hagar (Foreigner) và Roger Daltrey (Peter Frampton) - đều mang sự chân thành, hài hước và tình cảm hâm mộ chân thành vào bài phát biểu của họ.

Ngoại lệ đáng chú ý cho bầu không khí không gì ngoài sự tích cực là tay trống của Foreigner Dennis Elliott, người đã công khai tuyên bố rằng mình sẽ không đến dự buổi lễ một tuần trước sự kiện. Nhưng trong buổi lễ vinh danh của ban nhạc, không có sự tiêu cực nào và Elliott được nhắc đến một cách nồng nhiệt, cũng như thành viên sáng lập Mick Jones. Mick không thể tham dự vì lý do sức khỏe nhưng con gái anh là Annabelle Dexter-Jones, người đã nói một số lời thay mặt anh, cho biết anh đang xem lễ vinh danh ở nhà.

Khi được hỏi về phản ứng của mình khi được vinh danh, Dionne Warwick vẫn trung thực như thường lệ: "Bạn muốn biết sự thật thực sự ư? Tôi đã nghĩ "Tại sao?". Tôi chưa bao giờ coi mình là nhạc rock ‘n’ roll và tôi nghĩ mình được vinh danh vì âm nhạc của mình, không phải vì tôi là nhạc rock ‘n’ roll. Tôi cảm thấy rất vui khi họ nghĩ rằng âm nhạc của tôi xứng đáng được vinh danh. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui".