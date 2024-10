Cựu thành viên One Direction trải qua những năm cuối đời trong khủng hoảng

"Liam đã trải qua những giai đoạn hành vi tai hại trong một thời gian dài" - nguồn tin của Page Six nói - "Anh ấy đã cởi mở về những khó khăn của mình nhưng đôi khi cố gắng hạ thấp chúng. Những con quỷ bên trong anh ấy tệ hơn nhiều so với những gì anh ấy thể hiện ra ngoài".

Tin tức về cái chết bi thảm của cựu thành viên One Direction đã làm rung chuyển các trang thông tin truyền thông toàn thế giới vào sáng nay (17/10). Liam Payne đã qua đời vào thứ Tư (giờ địa phương) tại Buenos Aires sau khi rơi từ tầng ba của một khách sạn tại đây.

Cho đến thời điểm này nguyên nhân tử vong vẫn chưa được công bố nhưng cảnh sát cho biết, cựu thành viên của One Direction có thể đã "chịu ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu" trước khi tự tử bằng cách nhảy khỏi ban công phòng. Liam qua đời tại chỗ sau khi bị thương "cực kỳ nghiêm trọng" từ cú rơi.

Trước đó, trong cùng ngày, Liam Payne đã đăng một video trên Snapchat nói rằng mình đang có một "ngày tuyệt vời ở Argentina" với bạn gái Kate Cassidy. Tuy nhiên, theo truy vấn về hành trình di chuyển của bạn gái Liam thì có vẻ như đó là những video đã được quay trước đó nhiều ngày. Vì bạn gái 25 tuổi của Liam đã bay về nhà ở Florida vào đầu tuần này - theo tài khoản TikTok của Kate đăng tải.

Liam bắt đầu sự nghiệp của mình khi tham gia chương trình thực tế "The X Factor" vào năm 2008. Sau cuộc thi, anh xuất hiện với tư cách là một trong năm thành viên của nhóm nhạc One Direction. Sự nổi tiếng từ sớm cũng như hào quang đến quá nhanh được cho là đã dẫn đến những khủng hoảng tâm lý của Liam. Trong những năm sau này, cựu thành viên của One Direction đã khá thẳng thắn trong các cuộc trò chuyện trên truyền thông về việc bản thân phải đấu tranh với chứng nghiện ngập và các vấn đề về sức khỏe tâm thần như thế nào.

Trong một podcast vào năm 2021, Liam nói mình đã chạm đến "đáy vực" và trải qua "ý định tự tử" trong thời gian ở trong nhóm nhạc One Direction. Nhưng Liam cũng đã tuyên bố vào năm 2023 rằng anh đã đi cai nghiện và đã tỉnh táo hơn 100 ngày.

Trước khi qua đời. Liam đã xuất hiện trước công chúng vào ngày 2 tháng 10 khi tham dự buổi hòa nhạc của Horan - một cựu thành viên khác của One Direction - tại Buenos Aires.

Hiện tại, các thành viên của One Direction chưa ai lên tiếng về sự ra đi của Liam. Đại diện truyền thông của nam ca sĩ quá cố cũng chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về sự ra đi của anh.