Nhói lòng nữ ca sĩ mất 3 năm hoàn thành album gợi nhớ bạn trai cũ đã qua đời

Đầu tháng 3, Ariana Grande trở lại đường đua âm nhạc với album phòng thu thứ bảy eternal sunshine. Mất đến hơn 3 năm để hoàn thành, eternal sunshine nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên các BXH âm nhạc, viết tiếp loạt kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" cho Ariana Grande.

Album eternal sunshine ẩn chứa nhiều "easter eggs" liên quan đến những câu chuyện tình của Ariana Grande. Ngoài câu chuyện với chồng cũ Dalton Gomez gây chú ý, những hồi ức về Mac Miller được Ariana cài cắm cũng khiến fan nhói lòng.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ariana Grande từng tiết lộ cô đã gọi tên Mac Miller 928 lần trong vô vọng sau khi anh mất hồi tháng 9/2018. Mac Miller là một rapper nổi tiếng người Mỹ, anh hợp tác lần đầu cùng Ariana trong ca khúc The Way thuộc album đầu tay Yours Truly của nữ ca sĩ. Cả hai phát triển mối quan hệ tình cảm.

Nhưng cái kết đau lòng xảy đến khi Mac Miller ra đi ở tuổi 26. Nam rapper là một trong những mối tình day dứt nhất của cô nàng tiểu diva. Anh trở thành cảm hứng trong nhiều ca khúc Ariana Grande viết.

eternal sunshine được lấy cảm hứng từ phim điện ảnh nổi tiếng Eternal Sunshine of the Spotless Mind - bộ phim yêu thích của Mac Miller

Nghe eternal sunshine, nhiều fan lại nhớ đến chia sẻ của Ariana Grande. Đặc biệt, việc cô nàng đặt tên album cũng được cho là có liên quan đến nam rapper quá cố. eternal sunshine được lấy cảm hứng từ phim điện ảnh nổi tiếng Eternal Sunshine of the Spotless Mind - bộ phim yêu thích của Mac Miller.

Đặc biệt, trong ca khúc chủ đề cùng tên, không ít người hâm mộ nhận ra giọng cười của Mac Miller ở phần intro. Có thể thấy, việc đặt âm thanh này vào track eternal sunshine là hoàn toàn có chủ ý. Ngoài ra, track intro (end of the world) khiến fan càng nghe càng suy khi Ariana Grande bộc bạch: "Nếu mặt trời không còn chiếu sáng; Anh ơi, liệu em có còn là người yêu của anh? Anh có muốn em ở đó; Nếu đêm nay mặt trăng trở nên tối tăm?... Nếu tất cả kết thúc vào ngày mai; Em có còn là người anh yêu nhất?"