Ariana Grande và Sơn Tùng lấy chung cảm hứng từ 1 bộ phim, netizen kiểu: "Hên là Tùng ra trước, nếu không thì..."

0h ngày 8/3, Sơn Tùng M-TP chính thức comeback bằng MV Chúng ta của tương lai đóng cùng nàng thơ Hải Tú. MV lần này là phần tiếp theo của Chúng ta của hiện tại mà Sơn Tùng đã ra mắt trước đó.

MV Chúng ta của tương lai - Sơn Tùng M-TP

Và cũng ngay ngày 8/3 nhưng theo giờ Mỹ, "tiểu diva" của làng nhạc thế giới - Ariana Grande cũng cho ra mắt album mới eternal sunshine cùng MV ca khúc thứ 2 we can't be friends (wait for your love).

Ariana Grande - we can't be friends (wait for your love)

Không biết có phải trùng hợp không mà cả MV của Sơn Tùng lẫn Ariana Grande đều lấy cảm hứng từ 1 bộ phim, đó là Eternal sunshine of the spotless mind thuộc thể loại khoa học viễn tưởng ra mắt năm 2004. Tuy nhiên, nếu Sơn Tùng chỉ mượn 1 cảnh phim nhỏ nhưng đầy "iconic" thì Ariana tái hiện nguyên cả bộ phim vào trong MV mới.

Cảnh phim mà Ariana (trên) và Sơn Tùng (dưới) mượn ý tưởng

Phân đoạn gốc trong Eternal sunshine of the spotless mind

Netizen vô cùng thích thú trước sự trùng hợp thú vị này nhưng cũng nhiều người cảm thấy may mắn cho Sơn Tùng vì đã cho ra MV trước nếu không thì lại bị nói... đạo.

- Hên comeback cùng thời điểm á. Chứ tháng sau Tùng mà comeback là bị chửi đạo Ariana nữa rồi!

- Ủa nhưng mà tự nhiên sao trùng hợp ghê, cùng lấy cảm hứng từ 1 bộ phim luôn. Mà phim cũng lâu rồi chứ không phải mới đây nữa?

- Nhưng MV Ariana xem dễ hiểu với xúc động hơn!

- May mà Tùng ra trước đó!

Eternal sunshine of the spotless mind nói về câu chuyện của đôi tình nhân Joel Barish (Jim Carrey) và Clementine Kruczynski (Kate Winslet), gặp nhiều bất đồng trong cuộc sống, họ quyết định tới công ty Lacuna Inc. xóa bỏ ký ức về người kia để rồi lại thấy không thể sống thiếu nhau và phải tìm mọi cách để giữ lại hình ảnh của người mình yêu trong trí nhớ.