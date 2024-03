Đã có gương mặt phá kỷ lục "người lớn tuổi nhất xuất hiện ở Billboard 100", hoá ra có liên quan đến "tiểu Diva" nước Mỹ!

Ngày 8/3 (theo giờ Mỹ) vừa qua, nữ ca sĩ Ariana Grande chính thức trở lại cùng album phòng thu eternal sunshine và nhanh chóng thiết lập nhiều kỷ lục. Không chỉ đứng đầu "sương sương" 11 BXH Billboard trong tuần này mà "tiểu Diva" còn mang về cho mình thêm nhiều thành tích mới.

Sự trở lại với eternal sunshine vô cùng thành công

Đĩa đơn thứ 2 từ album là we can’t be friends (wait for your love) chính thức debut No.1 trên BXH Billboard Hot 100 với 32.6M streams, 4.6M radio và 9k sales. Đây là đĩa đơn quán quân thứ 9 trong sự nghiệp của Ariana Grande. Ca khúc này còn giúp Ariana trở thành Nữ nghệ sĩ đầu tiên có 2 ca khúc debut #1 từ 2 album ca nhạc là thank u, next và eternal sunshine , Nữ nghệ sĩ có nhiều ca khúc debut #1 Billboard Hot 100 nhất lịch sử (7 bài hát).

we can’t be friends (wait for your love) tiếp tục mang về cho Ariana nhiều kỷ lục

Không chỉ mang lại kỷ lục cho mình mà Ariana còn giúp người thân của cô lập kỷ lục. Cụ thể, với việc ca khúc ordinary things hạ cánh ở hạng 55, Nonna - bà ngoại của Ariana xác nhận là người lớn tuổi nhất (98 tuổi) dành vị trí trên Billboard Hot 100. Kỷ lục trước đó từng thuộc về ông Fred Stobaugh với ca khúc Oh sweet lorraine ở tuổi 96.

ordinary things khép lại bằng việc bà Nonna đưa ra những lời khuyên khi suy ngẫm về người chồng quá cố của mình, Frank. "Đừng bao giờ đi ngủ mà không hôn chúc ngủ ngon", bà Nonna chia sẻ. " Đó là điều tệ nhất phải làm, đừng bao giờ làm như thế. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi làm như vậy thì bạn đã đến nhầm chỗ rồi, hãy đi khỏi đây đi! ". Để thể hiện niềm trân trọng với bà của mình, Ariana cũng đề tên bà Nonna là người đồng sáng tác ca khúc này với mình.

ordinary things - Ariana Grande ft. bà Nonna