Ariana Grande chính thức tái xuất làng nhạc hậu ly hôn nhưng lại bị chặn đứng No.1 iTunes Việt Nam bởi... 1 bản nhạc chuông!

Trưa ngày 12/1 (theo giờ Việt Nam), Ariana Grande chính thức tái xuất làng nhạc cùng single mở đường yes, and? nằm trong album phòng thu thứ 7 - Eternal Sunshine dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay. Tối cùng ngày, MV cho yes, and? cũng được trình làng đến công chúng. Sản phẩm âm nhạc lần này đánh dấu sự trở lại của Ariana Grande sau 4 năm kể từ album Positions cũng như việc nữ ca sĩ vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân với chồng cũ Dalton Gomez.

yes, and? MV - Ariana Grande

yes, and? là 1 bản nhạc pop và house lấy cảm hứng từ single Vogue của "Nữ hoàng nhạc pop" Madonna. Với ca khúc này, Ariana sử dụng những từ ngữ có phần hơi nhạy cảm để khuyến khích người nghe vượt qua sự tiêu cực. Bên cạnh đó, cô cũng đáp lại những chỉ trích về cuộc sống cá nhân của bản thân qua từng câu hát. Hình ảnh trong MV được lấy cảm hứng từ Cold Hearted của Paula Abdul mang theo năng lượng cuối thập niên 80.

Sau khi ra mắt, yes, and? nhanh chóng gặt hái được 1 số thành tích nhất định. Tuy nhiên, ở BXH iTunes Việt Nam, ca khúc này lại bị chặn đứng bởi 1 bản nhạc chuông nên tạm dừng chân ở vị trí số 2. Hơi nhọ cho Ariana nên hi vọng cô có thể cải thiện được tình hình trong thời gian tới!

Ariana chưa thể vươn lên top 1 iTunes Việt Nam vì... 1 bản nhạc chuông