Ariana Grande buộc thay ảnh bìa kỷ niệm 10 năm album đầu tay do bị "bắt nạt"

Để kỷ niệm 10 năm phát hành album đầu tay của mình, "Yours Truly", ngôi sao nhạc pop 30 tuổi đã trả lời các câu hỏi của người hâm mộ liên quan đến album trong một video TikTok mới được đăng tải. Một trong những câu hỏi được khán giả đặt ra, là điều gì đã khiến cô thay đổi ảnh bìa gốc của đĩa hát năm 2013.

“Thật kinh khủng” Ariana Grande thẳng thắn đưa bản in hình ảnh ban đầu của album vào máy ảnh. Bức ảnh cho thấy nữ ca sĩ mặc chiếc váy màu hồng baby ngồi trên đống hoa màu hồng cùng dòng chữ: “Yours Truly, Ariana Grande”. Nữ ca sĩ cho biết nhiều khán giả đã rất tức giận và phản ứng dữ dội khi nhìn thấy nó: "Tôi rất buồn về điều đó và tôi đã buộc thay đổi nó. Có thể các bạn đã đúng, nhưng không phải lúc nào bạn cũng đúng. Việc bắt nạt của bạn đã diễn ra liên tục trong 10 năm qua. Đôi khi nó để lại cho tôi những vết thương, khiến tôi phải đặt câu hỏi về tất cả những gì tôi đã làm kể từ đó" - Ariana Grande tâm sự.

Ariana Grande đã thừa nhận, việc bị người hâm mộ bắt nạt liên tục là nguyên nhân cuối cùng khiến cô phải thay đổi ảnh bìa cho album đầu tay của mình, "Yours Truly".

Album "Yours Truly" của Ariana Grande được phát hành năm 2013 và nhanh chóng trở thành hit lớn. Theo thông cáo báo chí năm 2013 từ Republic Records, đĩa đơn đầu tiên trong album là "The Way" có sự góp mặt của Mac Miller, đã đạt vị trí No 1 trên iTunes chưa đầy 8 giờ sau khi phát hành. Album đã bán được 138.000 bản trong tuần đầu phát hành. Nữ ca sĩ cũng nhận được Giải thưởng Âm nhạc Mỹ cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm 2013. Dù không rõ "Yours truly" mang lại bao nhiêu doanh thu nhưng theo hợp đồng mà TMZ có được, cô nhận được tối thiểu 50.000 USD cho album đầu tiên của mình.

Hiện cô đang kỷ niệm 10 năm ra mắt album đầu tiên của mình bằng cách tổ chức một loạt nội dung mới. Loạt chương trình sẽ được cô phát sóng trực tuyến trong suốt một tuần để phục vụ khán giả.