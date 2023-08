Động thái mới của Ariana Grande giữa tin đồn hẹn hò đồng nghiệp hậu ly hôn

Trên Instagram cá nhân, Ariana Grande chia sẻ một bức ảnh về bản nhạc cho các bài hát Daydreamin, Tattooed Heart và Baby I của cô ấy kèm chú thích: "Gần mười...". Tránh chủ đề về cuộc sống cá nhân, nữ ca sĩ dường như chỉ quan tâm tới một cột mốc sắp tới trong sự nghiệp của mình.

Ariana Grande chia sẻ một bức ảnh về bản nhạc cho các bài hát Daydreamin, Tattooed Heart và Baby I.

Giữa tin đồn hẹn hò đồng nghiệp hậu ly hôn, động thái của Ariana Grande được người hâm mộ cực kỳ chú ý. Trước đó vào ngày 21/7, hàng loạt tờ báo của Mỹ đăng tải thông tin cho biết Ariana Grande đang hẹn hò với diễn viên Ethan Slater. Đây là bạn diễn của cô trong vở kịch Wicked mà nữ ca sĩ tham gia.

Thông tin này khiến những người hâm mộ vô cùng bàng hoàng khi chỉ vài trước đó khán giả còn xôn xao trước tin Ariana đang tính chuyện ly hôn với chồng Dalton Gomez. Cặp đôi đã kết hôn được hai năm và hiện đang ly thân. Có vẻ như Ariana Grande đã sẵn sàng khép lại cuộc hôn nhân này và chuyển sang một chương mới trong cuộc đời.

Ariana Grande vướng nghi vấn hẹn hò đồng nghiệp Ethan Slater hậu ly hôn.

Trong khi đó, bạn trai tin đồn của Ariana Grande cũng vừa chia tay vợ - ca sĩ Lilly Jay. Cặp đôi vừa kỉ niệm 4 năm ngày cưới vào tháng 11/2022. Tuy nhiên, sau đó cặp đôi dần trở nên xa cách. Cả TMZ và People đều xác nhận rằng giọng ca Thank You, Next và bạn diễn bắt đầu hẹn hò sau khi kết thúc các mối quan hệ trước đó. Ariana đã chia tay chồng Dalton Gomez và tháng 1 nhưng không thông báo.

Nguyên nhân dẫn dẫn tới sự rạn nứt này được cho là do cả hai không được ở gần bên nhau trong phần lớn thời gian kết hôn. Việc liên tục phải yêu xa khiến nữ ca sĩ cảm thấy khó cân đối giữa cuộc sống riêng và công việc của mình.

Tin đồn ly hôn bùng nổ sau khi Ariana xuất hiện tại Wimbledon vào cuối tuần qua nhưng không đeo nhẫn cuối. Lần cuối cùng nữ ca sĩ được nhìn thấy đeo nhẫn là vào tháng 4 vừa qua, tại buổi hòa nhạc của Jeff Goldblum (Anh).