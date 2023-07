Tình trường của "tiểu diva" Ariana Grande trước khi ly hôn chồng doanh nhân

Ariana Grande sinh năm 1993 không chỉ sở hữu giọng hát cao vút và sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, nữ ca sĩ còn khiến người hâm mộ tò mò về tình trường của mình. Năm 2008, Ariana Grande gặp diễn viên Graham Phillips khi cô mới 15 tuổi và cả hai cùng tham gia dự án The Musical. Cặp đôi sau đó đã hẹn hò trong ba năm (2008 - 12/2011).

Ariana Grande và Graham Phillips.

Sau khi chia tay Graham Phillips, tháng 8/2012, Ariana Grande hẹn hò với nhạc sĩ người Australia, Jai Brook nhưng mối quan hệ đã nhanh chóng kết thúc vào năm 2013. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013 với Complex, Ariana nói rằng Jai đã chia tay cô qua tin nhắn. Sau đó, cặp đôi tái hợp một thời gian nhưng cuối cùng lại chia tay sau sáu tháng.

Nathan Sykes - ca sĩ nhóm The Wanted và Ariana Grande bắt đầu hẹn hò vào tháng 8/2013 sau khi họ phát hành ca khúc Most Is Never Enough cho bộ phim The Mortal Instruments: City of Bones. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn cho đến tháng 12 cùng năm. Nguồn tin của Us Weekly tiết lộ rằng lý do đằng sau sự chia tay là vì cặp đôi hiếm có thời gian gặp nhau.

Ariana Grande và Nathan Sykes.

Sau mối tình chóng vánh cùng Nathan Sykes, Ariana Grande đã có một chuyện tình lãng mạn cùng chàng rapper Big Sean vào tháng 10/2014 sau khi hợp tác cùng nhau trong một sản phẩm âm nhạc. Cặp đôi công khai chia sẻ tình cảm trên mạng xã hội và thường cùng nhau xuất hiện tại các sân khấu.

Thế nhưng, mặn nồng chưa được bao lâu thì cặp đôi này đã xác nhận chia tay sau 8 tháng hẹn hò. Nhiều thông tin cho rằng một trong số nguyên nhân chính khiến cả hai đường ai nấy đi là vì sự tự nhiên không tế nhị của Justin Bieber khi có những hành động gần gũi quá mức với Ariana. Hậu chia tay, cả Ariana Grande và Big Sean vẫn giữ liên lạc và dành sự quan tâm sâu sắc cho nhau như những người bạn thân thiết.

Ariana Grande và Big Sean.

Năm 2015, Ariana Grande đã bén duyên cùng chàng vũ công Ricky Alvarez khi anh biểu diễn cùng cô ở Honeymoon Tour. Cả Ricky và Ariana đều khá kín tiếng trong chuyện tình này nhưng Ariana chia sẻ rằng cô cảm thấy hạnh phúc khi được phỏng vấn về mối quan hệ này. Sau 1 năm, cặp đôi đã chia tay trong êm đẹp.

Ariana Grande và Ricky-Alvarez.

Mối quan hệ lâu dài nhất của Ariana Grande là với rapper Mac Miller, người cô đã hẹn hò trong hai năm sau khi hợp tác với anh trong bài hát The Way (2013). Sau hơn 3 năm úp mở, đến cuối cùng Mac Miller và Ariana Grande cũng đã công khai chuyện hẹn hò. Cả hai luôn dành cho nhau những sự quan tâm và thể hiện tình cảm nơi đông người khiến nhiều người hâm mộ phải ganh tị nhưng đến cuối cùng họ cũng chia tay nhau vào tháng 5/2018. Dù vậy nhưng cả hai vẫn quan tâm nhau và thân thiết như những người bạn.

Chưa được bao lâu thì Mac Miller đã qua đời vì sốc thuốc để lại Ariana trong sự thương tiếc và rơi vào cú sốc tinh thần rất lớn. Nhiều đồn đoán cho rằng, chính việc lạm dụng loạt chất gây nghiện này là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay giữa hai người. Ariana Grande khóa bình luận trên Instagram khi người hâm mộ trách móc cô sau cái chết của bạn trai cũ.

Ariana Grande và Mac Miller.

Ariana Grande đã nhanh chóng tìm được người yêu mới và thậm chí là đính hôn chỉ sau 10 ngày quen nhau, đó là danh hài Pete Davidson. Từ khi quen Pete, Ariana Grande dần trở nên lơ là trong âm nhạc hơn và trở thành tâm điểm của nhiều sự chỉ trích. Dẫu vậy, cả hai dường như chẳng màng đến dư luận và vẫn công khai mặn nồng cùng nhau tại mọi sự kiện, thậm chí họ còn từng chia sẻ dự định sẽ kết hôn vào năm 2019. Tuy nhiên, chuyện tình gây nhiều tranh cãi này đã nhanh chóng kết thúc chỉ sau hai tháng hẹn hò. Và nguyên nhân chẳng điều gì khác ngoài sự ra đi đột ngột của người bạn trai cũ Mac Miller.

Ariana Grande và Pete Davidson.

Đã có những tin đồn hẹn hò rộ lên xoay quanh cặp đôi Ariana Grande và Mikey Foster - thành viên của bộ đôi nhà sản xuất Social House. Nam ca sĩ nhạc pop từng xuất hiện trong MV Boyfriend của Ariana Grande, cả hai cũng từng làm việc cùng nhau trong những dự án âm nhạc khác, bao gồm cả bản hit Thank U, Next. Cặp đôi được bắt gặp đi dạo phố ở Disneyland vào đầu tháng 2/2020. Một nguồn tin cho rằng cả hai đã ở trong mối quan hệ hẹn hò được vài tháng, cụ thể là vào tháng 6/2019. Nhưng rồi mối quan hệ này cũng đường ai nấy đi chỉ sau 1 tháng bên nhau.

Ariana Grande và Mikey Foster.

Ariana Grande và chồng doanh nhân Dalton Gomez hẹn hò từ tháng 3/2020. Khi dịch Covid-19 bùng phát, hai người cách ly cùng nhau. Những ngày giãn cách khiến hai người có nhiều thời gian bên nhau và tình cảm phát triển nhanh chóng. Tháng 12 cùng năm, Ariana nhận lời cầu hôn của Dalton. Tháng 5/2021, họ tổ chức đám cưới tại biệt thự của nữ ca sĩ ở Montecito, California.

Ariana Grande và Dalton Gomez đã ly thân và chuẩn bị ly hôn sau 2 năm chung sống.

Một nguồn tin từng tiết lộ sau hôn lễ kín tiếng của cặp đôi: "Họ rất hợp nhau. Dalton hoàn toàn không bối rối trước mức độ nổi tiếng của vợ. Anh ấy còn trẻ nhưng trưởng thành và luôn biết mình muốn gì". Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, họ luôn giữ kín đời tư và thỉnh thoảng chia sẻ một vài hình ảnh tình tứ trên Instagram. Trước đó vào hồi tháng 5, giọng ca Problem vẫn đăng ảnh kỷ niệm hai năm cưới với chồng cùng chú thích "Tôi yêu anh ấy rất nhiều".

Hiện thông tin Ariana Grande và chồng doanh nhân Dalton Gomez chuẩn bị ly hôn sau 2 năm chung sống khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.