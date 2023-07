Ariana Grande và chồng ly hôn sau 2 năm chung sống

Vào ngày 17/7, nguồn tin độc quyền của TMZ cho biết Ariana Grande - Dalton Gomez đã ly thân và chuẩn bị ly hôn sau 2 năm chung sống. Được biết, cặp đôi đã cố gắng hòa giải từ 2 tháng trước nhưng không thành công.

Chỉ vừa mới hôm 16/7, nữ ca sĩ đình đám khiến công chúng phải bàn tán khi không đeo nhẫn cưới tại trận chung kết Wimbledon. Chủ nhân bản hit Thank You, Next cũng không xuất hiện cùng chồng. Lần cuối cô được bắt gặp đeo nhẫn cưới là từ tháng 4. Hiện tại, cả Ariana Grande và Dalton Gomez đều chưa lên tiếng về thông tin này.

TMZ đưa tin Ariana Grande và Dalton Gomez "đường ai nấy đi" sau 2 năm kết hôn

Nữ ca sĩ không đeo nhẫn cưới trong trận chung kết Wimbledon hôm 16/7

Ariana Grande kết hôn với chồng kém 2 tuổi vào năm 2021, tại 1 buỗi lễ nhỏ tại nhà riêng ở Montecito, California. Chỉ vừa mới tháng 5 vừa qua, nữ ca sĩ sinh năm 1993 còn đăng ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới cùng chú thích "Tôi yêu anh ấy rất nhiều". Thông tin Ariana Grande ly hôn chồng đang khiến cư dân mạng bất ngờ và không ngừng bàn tán.

Chỉ vừa mới vào tháng 5 qua, Ariana Grande còn đăng ảnh tình tứ với chồng

Nguồn: TMZ