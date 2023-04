Ariana Grande lên tiếng về hình ảnh gầy đáng báo động, hé lộ chuyện quá khứ gây bất ngờ

Những ngày gần đây, cư dân mạng liên tục bàn tán về vóc dáng gầy gò của Ariana Grande. Trong loạt ảnh sự kiện hôm 8/4 tại London, khán giả sốc nặng khi nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo gầy gò bất thường, khiến cô nàng trông già hơn chục tuổi. Vốn sở hữu dáng vẻ nhỏ nhắn, việc tiểu diva chỉ còn da bọc xương khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cô.

Và không để khán giả chờ đợi lâu, trong video mới nhất trên TikTok, Ariana Grande đã có những chia sẻ thẳng thắn về bình luận của người hâm mộ đối với cơ thể cô, cả trong thời gian gần đây và trong suốt nhiều năm qua. Nữ ca sĩ viết trên TikTok của mình: "Các bạn đã bàn tán rất nhiều về cơ thể tôi trong hơn một thập kỷ qua, thậm chí có khi còn lâu hơn thế, nên lần này tôi muốn bày tỏ quan điểm".

Ngoại hình gầy gò đáng báo động của nữ ca sĩ mới đây không khỏi khiến công chúng sốc nặng

Ariana cuối cùng đã có chia sẻ rõ ràng trong TikTok mới nhất

Trong chia sẻ của mình, giọng ca thank u, next nhẹ nhàng kêu gọi mọi người ngừng các bình luận miệt thị ngoại hình và tiết lộ sự thật phía sau những hình ảnh mà người hâm mộ coi là cơ thể "khỏe mạnh nhất" của mình.

"Có nhiều kiểu xinh đẹp khác nhau. Có nhiều cách khác nhau để bản thân trông khỏe mạnh và xinh đẹp nhất. Đối với cá nhân tôi, cơ thể mà bạn đang so sánh với cơ thể hiện tại của tôi là phiên bản không lành mạnh nhất tôi từng sở hữu". Cô nói thêm: "Tôi đã dùng rất nhiều thuốc chống trầm cảm, ăn uống kém lành mạnh và ở trạng thái tồi tệ nhất trong cuộc đời. Thời điểm mà các bạn cho rằng trông tôi khỏe mạnh nhưng thực tế tôi không hề khỏe mạnh chút nào. Và tôi biết bản thân không cần phải giải thích chuyện này nhưng tôi nghĩ rằng việc cởi mở và thể hiện một phần sự nhạy cảm của bản thân có thể là điều tốt. Nhưng đây là điều đầu tiên: 'Khoẻ mạnh' có thể khiến ta trông khác đi".

Nữ ca sĩ tiếp tục: "Điều thứ hai tôi muốn nói là bạn không bao giờ biết ai đó đang trải qua điều gì. Vì vậy, ngay cả khi bạn có ý tốt và chỉ thể hiện sự quan tâm, người đó có thể đang cố gắng vượt qua khó khăn hoặc có một bên hỗ trợ đang giúp họ làm điều đó. Bạn sẽ không bao giờ biết được. Vì vậy, hãy nhẹ nhàng với nhau và với chính bạn".

Cuối cùng, Ariana gửi những lời yêu thương tới người hâm mộ của mình và nhắn nhủ họ không cần quá lo lắng tới tình trạng của cô nàng.

Nữ ca sĩ gửi lời tâm sự tới người hâm mộ

Hiện tại, Ariana Grande đang trong quá trình quay bộ phim Wicked và quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm R.E.M beauty. Trong năm nay, cô chỉ mới xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc là bản hit Die for You remix cùng nam ca sĩ The Weeknd. Khán giả đang mong chờ màn trở lại chính thức của tiểu diva của làng nhạc Pop.

Nguồn: TikTok @arianagrande