Ariana Grande có màn lộ diện gây sốc: Gầy trơ xương, nhìn chẳng khác “bà cô U50”

Ngày 27/3 vừa qua, Dương Tử Quỳnh đã tổ chức buổi tiệc mừng đoạt cúp Oscar với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại một nhà hàng ở London. Nữ diễn viên Everything everywhere all at once đã mời đến sự kiện rất nhiều ngôi sao lớn. Trong đó, sự xuất hiện của Ariana Grande khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ lộ diện trước truyền thông sau khoảng thời gian dài tập trung cho sự nghiệp kinh doanh.

Ariana Grande "F5" bản thân khi đổi màu chân mày hợp với màu tóc mật ong. Điều đáng nói, ngoại hình gầy gò đến trơ xương của giọng ca 34+35 khiến người hâm mộ "sốc toàn tập". Đứng cạnh Dương Tử Quỳnh, ngôi sao 30 tuổi bị nhận xét là trông chẳng khác gì "bà cô U50".

Vẻ ngoài khác lạ của Ariana Grande suýt làm fan không còn nhận ra nữ ca sĩ - Ảnh: Twitter

Nhìn qua loạt ảnh mới nhất của Ariana Grande, netizen còn tưởng rằng đây là "sản phẩm photoshop" vì quá lạ lẫm. Không ít người hâm mộ lo lắng cho tình hình sức khỏe của Ariana khi thấy ngoại hình ốm đến trơ xương của ngôi sao âm nhạc.

Tại buổi tiệc, nữ ca sĩ xuất hiện cùng diễn viên Cynthia Erivo - bạn diễn của Ariana Grande trong bộ phim Wicked (Phù thủy) sắp tới. Trong phim, ngôi sao âm nhạc sẽ hóa thân thành phù thủy Glinda tốt bụng, là bạn bè thân thiết với phù thủy phương Tây Elphaba (Cynthia Erivo đóng).

Ariana và bạn diễn Cynthia Erivo - Ảnh: Twitter

Trong các bức ảnh Ariana Grande đăng tải trên MXH, công chúng hết sức bất ngờ khi cô lộ rõ vẻ gầy gò - Ảnh: Instagram nhân vật

Sau khoảng thời gian tập trung cho kinh doanh, "tàng hình" trước tất cả các sự kiện, lễ trao giải âm nhạc, Ariana Grande đã chính thức tái xuất với khi góp giọng trong ca khúc Die for you của The Weeknd vào đầu tháng 3 vừa qua. Trước đó, người hâm mộ cứ lo sợ nữ ca sĩ sẽ đi theo "tấm gương" của đàn chị Rihanna gác sự nghiệp âm nhạc đang vô cùng rực rỡ sang một bên, dấn thân vào mảng kinh doanh mỹ phẩm "hái ra tiền".



Ariana Grande với phiên bản "có da có thịt" hơn vào 2 năm trước.

Ariana Grande sinh năm 1993, là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp tại Broadway, sau đó tham gia các phim truyền hình. Năm 2013, Ariana ra mắt album đầu tay Yours Truly. Người đẹp từng nhận các giải thưởng Grammy, MTV Video Music Award, AMA... Năm 2016, Ariana Grande góp mặt trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time.