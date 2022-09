Ariana Grande kiếm được 200 triệu USD trước 30 tuổi như thế nào?

Ariana Grande

Con đường trở thành ngôi sao của Grande bắt đầu từ tình yêu sân khấu, từ vai diễn nhỏ trên sân khấu Broadway, giọng ca đã bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc và trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop đắt giá hiện nay. Giờ đây, Ariana Grande thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo với tư cách là một nghệ sĩ và một nữ doanh nhân.

Bắt đầu sự nghiệp với sân khấu Broadway

Grande bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình khi còn nhỏ bằng cách biểu diễn trong các nhà hát cộng đồng địa phương và trên các tàu du lịch.

Sân khấu Broadway đã đưa Ariana Grande đến với nghệ thuật



Năm 15 tuổi, cô tham gia thử giọng cho vở nhạc kịch Broadway của Jason Robert Brown. Cô đã được chọn vào vai Charlotte và giành được giải thưởng của Hiệp hội Sân khấu tuổi trẻ Quốc gia cho vai diễn của mình. Từ đó cô chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật.

Ngôi sao tuổi teen đóng phim

Sau thời gian biểu diễn trên sân khấu Broadway, Ariana Grande đã được chọn tham gia chương trình nổi tiếng của Nickelodeon là "Victorious" với vai Cat Valentine, một người bạn tóc đỏ của nhân vật chính. Chương trình được công chiếu lần đầu vào năm 2010 và đã thu hút 3,5 triệu người xem. Vai diễn đó đã đưa cô trở thành ngôi sao thần tượng tuổi teen.

Trong quá trình ghi hình "Victorious", Ariana cũng xuất hiện trong "Winx Club", "Snowflake", "The White Gorilla", và video âm nhạc với Greyson Chance.

Vai diễn Cat Valentine trong bộ phim "Victorious"

Sau "Victorious", nữ ca sĩ tiếp tục góp mặt trong "Sam & Cat" tuy nhiên bộ phim đã bị hủy sau 35 tập chiếu. Mặc dù thu nhập của Ariana Grande từ "Sam & Cat" không được công bố công khai, nhưng cô đã viết trên Twitter vào năm 2014 rằng cô và bạn diễn Jennette McCurdy được trả ngang nhau.

Theo một hợp đồng mà TMZ có được, Ariana đã kiếm được 9000 USD cho mỗi tập phim chỉ trong mùa đầu tiên. Cô cũng có khoản thu khác từ việc viết các bài hát cho chương trình.

Với thành công của những bộ phim cô tham gia, Ariana Grande đã trở thành ngôi sao tuổi teen được yêu thích thời điểm đó. Cô liên tiếp được mời góp mặt trong các chương trình truyền hình và loạt phim đình đám gồm "Family Guy", "Scream Queens", "Zoolander 2" và "Saturday Night Live". Cô cũng đóng vai Penny Pingleton trong "Hairspray Live" của đài NBC.

Thực hiện album đầu tay "Yours Truly"

Trong thời gian tham gia "Victorious", Grande bắt đầu viết nhạc và album đầu tiên của cô, "Yours Truly" phát hành vào năm 2013, trở thành hit lớn.

Album đầu tay của Ariana Grande mang tên "Yours Truly"

Theo thông cáo báo chí năm 2013 từ Republic Records, đĩa đơn đầu tiên trong album là "The Way" có sự góp mặt của Mac Miller, đã đạt vị trí No 1 trên iTunes chưa đầy 8 giờ sau khi phát hành. Album đã bán được 138.000 bản trong tuần đầu phát hành.

Nữ ca sĩ cũng nhận được Giải thưởng Âm nhạc Mỹ cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm 2013. Dù không rõ "Yours truly" mang lại bao nhiêu doanh thu nhưng theo hợp đồng mà TMZ có được, cô nhận được tối thiểu 50.000 USD cho album đầu tiên của mình.

Sự nghiệp âm nhạc thăng hoa

Sau đó, Ariana Grande đã phát hành thêm 5 album phòng thu. Tất cả đều đứng đầu bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Năm 2014, cô đã phát hành "My Everything" và đĩa đơn "Problem" đứng đầu bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Theo báo cáo Nielsen SoundScan, 169.000 bản đã được bán trong tuần đầu tiên. Chuyến lưu diễn khắp Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á kéo dài 8 tháng của cô đã thu về 40 triệu USD.

Năm 2016, Ariana Grande phát hành "Dangerous Woman", đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard và khởi động chuyến lưu diễn "Dangerous Woman". Chuyến lưu diễn gồm 75 buổi biểu diễn đã bán được hơn 875.000 vé trên toàn cầu. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 đã "bỏ tuí" 71 triệu USD.

Năm 2018, Grande ra mắt album thứ ba trong sự nghiệp mang tên "Sweetener". Sản phẩm âm nhạc này nhanh chóng đạt vị trí số 1 trên Billboard 200. Theo Forbes, "Sweetener World Tour" của cô đã thu về 146 triệu USD vào năm 2019.

Năm 2020, album "Positions" của Grande thu hút 174 triệu lượt nghe trực tuyến trong những tuần đầu tiên phát hành, tương đương với doanh số 174.000 bản. Theo một nghiên cứu năm 2020 về thu nhập Spotify, album "Positions" đã mang về cho Ariana Grande 2 triệu USD chỉ từ nền tảng này.

Nguồn thu quảng cáo từ Lipsy, Reebok

Năm 2016, Grande trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch mới của Lipsy và cho ra mắt bộ sưu tập gồm 20 món đồ hợp tác với thương hiệu Anh Quốc này. Sau đó, vào năm 2017, nữ ca sĩ đã mở rộng danh mục đầu tư và ký kết hợp tác với thương hiệu giày Reebok.

Ra mắt dòng nước hoa, mỹ phẩm riêng

Nữ ca sĩ tung ra dòng nước hoa riêng và thu về 150 triệu USD từ doanh số bán lẻ trên toàn cầu. Vào năm 2019, Grande còn giành được giải thưởng "Nước hoa của năm" cho dòng "Cloud Eau De Parfum" của mình.

Ngôi sao nhạc pop ra mắt dòng mỹ phẩm riêng

Với lợi nhuận khủng từ nước hoa, Ariana quyết định lấn sân sang ngành công nghiệp làm đẹp với dòng mỹ phẩm của riêng mình mang tên REM Beauty. Bộ sưu tập đã ra mắt chỉ trực tuyến vào tháng 11/2021 và nhanh chóng gây sốt. Son bóng và phấn mắt đã "cháy" hàng ngay khi mở bán.

Theo Forbes, doanh thu trong quý đầu tiên của thương hiệu này năm 2022 đã tăng 21% lên 2,3 tỷ USD so với thu nhập của năm 2021.

Làm giám khảo The Voice Mỹ

Ariana Grande là gương mặt quen thuộc của cuộc thi The Voice Mỹ. Cô tham gia với tư cách cố vấn một số mùa và chính thức đảm nhận vị trí huấn luyện viên vào mùa 21. Ước tính Grande đã kiếm được 20-25 triệu USD cho một mùa này. Đây là mức lương cao kỷ lục mà NBC trả cho một huấn luyện viên của một mùa. Trong khi đó, huấn luyện viên lâu năm như Blake Shelton chỉ được trả với mức 13 triệu USD cho mỗi mùa.

Ariana Grande được trả mức cát-xê cao gần gấp đôi huấn luyện viên kỳ cựu Blake Shelton

Đóng phim điện ảnh

Ngoài âm nhạc, Grande gần đây còn tham gia một vài dự án phim hoành tráng của Hollywood. Cô cũng xuất hiện trong bộ phim hài châm biếm "Don't Look Up" của Netflix với sự góp mặt của Leonardo Di Caprio và Jennifer Lawrence được phát hành vào tháng 12/2021.

Dù nhà sản xuất không tiết lộ mức cát-xê trả cho Ariana Grande nhưng Variety cho biết hai ngôi sao Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence đã được trả tổng cộng lần lượt là 30 triệu USD và 25 triệu USD. Vì không đảm nhận vai chính nên số tiền mà ngôi sao nhạc pop nhận được sẽ không thể vượt quá 25 triệu USD.

Ariana Grande trong "Don't Look Up"

Vào tháng 11/2021, Grande thông báo qua Instagram rằng cô sẽ đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể từ nhạc kịch mang tên "Wicked". Vào tháng 4, đạo diễn Jon M. Chu đã thông báo trên Twitter rằng bộ phim chuyển thể "Wicked" sẽ được chia thành hai phần, phần đầu tiên dự kiến ​​ra mắt vào tháng 12/2024. Không rõ nữ ca sĩ sẽ kiếm được bao nhiêu từ vai diễn này, nhưng rõ ràng mức cát-xê của cô không hề rẻ.